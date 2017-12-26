TMT'nin Kurucularından Emekli Albay İsmail Tansu vefat etti

TMT'nin Kurucularından, Daniş Karabalen Paşa'nın yardımcısı Emekli Albay İsmail Tansu'yu sabaha karşı saat 05.00'da Hayatını kaybetti. Cenazesi Pazartesi günü Ankara'da kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği öğrenildi.

98 yaşında yaşama veda eden İsmail Tansu, Pazartesi Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Ankara Karşıyaka Kabristanlığı’nda defnedilecek.

TMT’nin kuruluş öyküsünün anlatıldığı "Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu" adlı kitabın da yazarı olan İsmail Tansu, 1958 yılı başında Dönemin Özel Harp Dairesi Başkanı General Daniş Karabelen Paşa tarafından “Türk Mukavemet Teşkilatı”nın Kuruluş Projesini hazırlamakla görevlendirilmişti.

İsmail Tansu, teşkilatın örgüt yapısının oluşturulmasından projenin uygulanması ve koordinasyona kadar pek çok konuda önemli hizmetler vermişti.

İsmail Tansu Kimdir ?

Türkiye Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinden Emekli Albay İsmail Tansu, 1997 yılında görülmektedir. Türk Mukavemet Teşkilatının kurulmasına öncülük etmiş, hizmetleri unutulmayan bir komutanımızdır. Halen Ankara’da yaşamaktadır. 1917 doğumlu olan İsmail Tansu, İstanbul Haydar Paşa Lisesinden mezun olduktan sonra, Kara Harp Okulu’na girmiş ve 1939 yılında teğmen rütbesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Trakya bölgesinde, 1945 yılından 1950 yılına kadar da, Artvin’de Sovyetler Birliği sınırında bölük komutanlıklarında bulunmuştur.

1958 yılı başında kurulması öngörülen “Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı”nın Kuruluş Projesini (KİP) hazırlamakla görevlendirilen Tansu, General Daniş Karabelen Paşa tarafından bu projenin uygulanmasına ve koordinasyonuna “TMT Genel Başkan Yardımcısı” olarak memur edilmiştir. Tansu, 27 Mayıs İhtilalinden üç ay sonra, 2 Eylül 1960 günü emekli olarak ordudan ayrılmıştır. Bilgi: “Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu” Yeraltında TMT, İsmail Tansu adlı kitapta yer almaktadır. Kitabın arka kapağındaki notta ise, TMT’nin 44 yıl önce kurulduğu yazar dolayısıyla 1 Ağustos 1958 (kuruluş tarihi) + 44 yıl = 2002 yılı kitabın (kaynağın) baskı tarihi ortaya çıkar. (ISBN: 975-93608-0-2)

Aynı kitapta arka kapak Tansu Albay’ın TMT için yazdıkları şöyle:

İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere, sömürgelerinden çekilerek bağımsızlıklarını tanımaya karar verince Kıbrıs’ın yeni statüsünün ne olacağı konusu bir Kıbrıs sorunu yaratmıştı.

İngiltere’nin tarihi kararını fırsat bilen Rumlar ve Yunanlılar, öteden beri hayal ettikleri 'Kıbrıs’ı Yunanistan’a İlhak' anlamına gelen ENOSİS'i gerçekleştirmek için harekete geçmişler ve yoğun bir siyasi kampanya başlatmışlardı. Bu arada Rumlar, Kıbrıs’ta Yunanistan’ın desteği ile Yunan Ordusundan Albay GRİVAS liderliğinde EOKA adında silahlı bir terör örgütü kurmuşlardı.

Gelişmeleri yakından izleyen Türk Genelkurmayı ve siyasi otoriteler NATO ortağımız olan Yunanistan’la dostluğa önem veriyor ve Kıbrıs sorununun ilgili devletler arasında görüşmelerle barışçı yoldan çözülebileceğine inanıyordu.

Fakat EOKA'nın önce İngiliz Sömürge Yönetimine karşı başlattığı terör hareketlerinin sonradan Türkleri de hedef alması üzerine tarihi karar verildi; 'Kıbrıs Türklerinin güvenliklerinin sağlanması için, silahlı, gizli bir örgüt kurulmalı ve bu örgüt T.C. Hükümeti tarafından bütün imkanları ile desteklenmelidir.'

İşte bu kitapta;

Bundan kırk dört yıl önce yeraltında örgütlenen, TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI 'TMT' adındaki bu gizli örgütün neden ve nasıl kurulduğunun efsanevi öyküsünü bulacaksınız.

İrşad SERDENGEÇTİ Halkın Sesi