TMT Mücahitler Derneği’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı…



GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BAYAR: “SEVİNÇ, GURUR VE GÜVENLE KUTLUYORUZ”

TMT Mücahitler Derneği 96’ncı yıldönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler gününün Kıbrıs’ta sevinç, gurur ve güvenle kutlandığını belirtti.



TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar yayınladığı mesajda, 30 Ağustos Zaferinin, dünya savaş tarihinin önemli olaylarından biri olduğunu ifade ederek, en zor şartlarda, yokluklar içinde nice kahramanlıklarla kazanılmış büyük bir zafer olduğunu kaydetti.



Bayar, 30 Ağustos Zaferinin Türk Ulusunun direnişi ve kurtuluşu, Yunan yayılmacılığının sonu ve emperyalizmin kaybetmesi olduğunu belirtti.



Bugün çok güçlü çağdaş imkân ve olanaklara sahip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç ve dış kaynaklı her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güç, yetenek ve kararlılığa sahip olduğunu belirten Bayar, “Tanrı’ya çok şükür ki yavru vatan Kıbrıs’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gölgesi ve koruması altında egemen Devletimize sahip özgürlük ve barış içinde yaşayabiliyoruz. KKTC vardır ve sonsuza kadar yaşayacaktır.” ifadelerini kullandı.



Türk Ulusunun, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, K.T.B.K. Komutanlığı’nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve TSK gününü gönülden kutladıklarını kaydeden Bayar, vatan uğrunda canlarını feda eden şehitleri rahmet, gazileri saygı ve şükranla andıklarını belirtti ve “Ulu Tanrı, Yüce Türk Ulusu’nun gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerini her daim, her yerde muzaffer eylesin.” ifadelerini kullandı.











