TMT Mücahitler Derneği’nin 27-28 Ocak Direnişi Mesajı…

BAYAR: “ARTIK DEVLETİMİZDEN GERİ DÖNÜŞ OLAMAZ. RUM TARAFININ VE DÜNYANIN BU GERÇEĞİ GÖRMESİ İLE KALICI BİR ANLAŞMA YAPILABİLİR”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar “Artık Devletimizden geri dönüş olamaz. Rum tarafının ve dünyanın bu gerçeği görmesi ile kalıcı bir anlaşma yapılabilir” dedi.

Bayar, 59 yıl önce 27 Ocak 1958 günü Türk Lisesi ve Kız Lisesi öğrencilerinin “Taksim” lehinde başlattıkları yürüyüşe halkın da katılımı sonucu büyük bir kalabalık oluştuğunu ve masum bir eyleme dönüştüğünü ifade ederek, 27- 28 Ocak’ın Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge İdaresine ve dünyaya karşı gösterdiği var olma ve direniş günü olduğunu hatırlattı.

Bayar, 27-28 Ocak Direnişi dolayısıyla yayınladığı mesajda, İngiliz Sömürge İdaresi’nin 1 Nisan 1955’den beri Rumların ve terör örgütü EOKA’nın kanlı eylem ve saldırılarına karşı gösterdiği hoşgörüyü, o gün Kıbrıs Türklerine göstermediğini, Sarayönü’ne ulaşmak isteyen öğrenci ve halka karşı barikat kuran İngiliz askerlerinin yürüyüş grubu ve mitinge katılanları durdurmak ve dağıtmak için şiddet kullandığını kaydetti.

Bunun üzerine olaylar büyüyüp, ertesi gün de devam ederek diğer kazalara da yayıldığını anlatan Bayar, Sömürge İdaresi’ne karşı direnişe dönüşen iki günlük olaylarda Lefkoşa’da 5, Gazimağusa’da 2 olmak üzere toplamda 7 Şehit verildiğini hatırlattı.

“27-28 OCAK DİRENİŞLERİ TARİHE DAMGA VURMUŞ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

27-28 Ocak direnişlerinin Kıbrıs Türk mücadele tarihine damgasını vurmuş bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Bayar, direnişten sonra Adada, Kıbrıs’ın geçmişine sahip, kaderine ve geleceğine ortak bir Türk varlığının mevcut olduğunu tüm dünyanın görüp anladığını ifade etti.

Bayar, direnişin, Kıbrıs’ta ve Anavatan Türkiye’de çok güçlü olarak “Enosis’e karşı Taksim” mitinglerini tetiklediğini, mitinglerde TC hükümetinin Enosis’e engel olmasının talep edildiğini, direnişin en önemli sonucunun da zamanın TC hükümetinin, TMT’nin kuruluşuna onay vermesi olduğunu kaydetti.

1974 Mutlu Barış Harekâtı sonrası çözüm sağlandığını anlatan Bayar, “Artık Devletimizden geri dönüş olamaz. Rum tarafının ve dünyanın bu gerçeği görmesi ile kalıcı bir anlaşma yapılabilir” ifadelerini kullandı.