TMT Mücahitler Derneği’nden Afrin şehitlerinin aileleri için bağış…

DERNEK YETKİLİLERİ TOPLANAN BAĞIŞI, TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ KANBAY’A SUNDU



KANBAY DA ÇEKİ, SİLAHLI KUVVETLER DAYANIŞMA VAKFI’NA İLETİLMEK ÜZERE, YILDIRIM’A TAKDİM ETTİ



BORA: “ANAVATAN TÜRKİYE İLE KIBRIS TÜRK HALKI OLARAK BİRİZ, BUNDAN SONRA DA BİR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



KANBAY: “HEP BİRLİKTE DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUĞUMUZ SÜRECE VAR OLACAĞIZ”

Yılmaz Bora başkanlığındaki Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı ziyaret ederek, Afrin şehitlerinin aileleri için toplanan yardım çekini sundu.

Kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da hazır bulundu.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Afrin şehitlerinin aileleri için toplanan yardım çekini Kanbay’a sundu.

Büyükelçi Kanbay da, çeki Silahlı Kuvvetler Dayanışma Vakfı’na iletilmek üzere, Tümgeneral Yıldırım’a takdim etti.

BORA

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, çeki takdimi sırasında yaptığı konuşmada, Afrin şehitlerinin geride bıraktıklarına küçük bir katkıları olsun diye böyle bir bağışta bulunduklarını belirtti.

“Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı olarak biriz, bundan sonra da bir olmaya devam edeceğiz. Bundan endişeniz olmasın” diyen Bora, zaman zaman TC Lefkoşa Büyükelçiliği önüne yapılan Türkiye karşıtı eylem ve söylemlerden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Bu tür eylemlerden haberleri olması halinde bunları engelleyeceklerini, emniyet güçlerine haber vereceklerini söyleyen Bora, şöyle devam etti:

“Biz daima burada ilan ettiğimiz devletimizin yaşatılmasında ve bu devletimizi yegane tanıyan anavatanımız Türkiye’nin hamiliğini yaptığı bu devletimizi sonsuza kadar var etmeye kararlıyız. Bu çeki de size takdim etmekten büyük bir onur duyarım.”

KANBAY

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da, TMT Mücahitler Derneği’nin her zaman kalplerinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, “Sizinle gurur duyuyoruz” dedi.

Afrin’de şehit olanların geride bıraktığı ailelerine gönülden yapılan maddi bağışı kendisinin teslim alıp, oraya iletecek Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a teslim ettiğini söyledi.

Kanbay şöyle devam etti:

“Ben devlet ve millet adına size kalpten teşekkür ederim, güzel duygularımıza ayrıca teşekkür ederim ve hep birlikte dayanışma içinde olduğumuz sürece var olacağız. Sizde ve bizde bu duygu güçlü bir şekilde buluşuyor, inşallah bu duygunun zayıf olduğu kesimler de bu duruşa yaklaşırlar, bizlerle birlikte olurlar. Tekrar kalpten teşekkür ederim.”

YILDIRIM

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ise TMT Mücahitler Derneği üyelerinin yaptığı yardımlardan dolayı hem Türk Silahlı Kuvvetleri adına hem de Afrin şehitlerinin aileleri adına teşekkürlerini sundu.

