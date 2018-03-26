TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NDEN AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI... “1974”E BOŞ MESAJ ATILARAK 10 TL YARDIM YAPILABİLİYOR

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Merkez ve Şubeleri, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşenlerin aileleri için yardım kampanyası başlattı.

TMT Mücahitler Derneği’nden yapılan açıklamada, her iki cep telefonu operatöründen bugün başlatılan yardım kampanyasının, 26 Nisan’a kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, elden ele yardım toplamak için Lefkoşa’da Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Soner Sönmez’i yetkili kılınırken, Lefkoşa Genel Merkez’de de Sekreterin yetkilendirildiği kaydedildi. Ayrıca ilçelerdeki şubelerde de yardımlar makbuz karşılığında toplanacak.

SMS (KISA MESAJ)YARDIM KAMPANYASI

KKTCELL ve TELSİM aboneleri 1974’e boş mesaj atarak 10 TL’lik yardım yapabilecek. Birden fazla SMS de gönderilebilecek.

Toplanacak yardımlar Afrin şehitlerinin ailelerine ulaştırılmak üzere TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teslim edilecek.