Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117001
ALTIN
172.053
DOLAR
3.9870
STERLİN
5.6247
EURO
4.9388
Abisinin Kimliği İle Adaya Geldi
ABİSİNİN KİMLİĞİ İLE ADAYA GELDİ
Temizel Bilgisayar Kasasıda Çaldı
TEMİZEL BİLGİSAYAR KASASIDA ÇALDI
Topaloğlu 2 Gün Daha Tutuklu Kalacak
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NDAN BUDAK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Larnaka Sancaktarı olarak görev almış Emekli Albay Turgut Giray Budak’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NDAN BUDAK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Larnaka Sancaktarı olarak görev almış Emekli Albay Turgut Giray Budak’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

27 Mart 2018 Salı 13:29
TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NDAN BUDAK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
banner238

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NDAN BUDAK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Larnaka Sancaktarı olarak görev almış Emekli Albay Turgut Giray Budak’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

TMT Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, konuyla ilgili açıklamasında, 1963 – 1966 yıllarında Larnaka Sancaktarlığı yapmış Albay Turgut Giray Budak 10 Mart tarihinde Antalya’da vefat ettiğini açıkladı.

Bayar “Varoluş mücadelemizde büyük katkıları olan merhumun naaşı aynı gün Antalya’da Kurşunlar mezarlığında toprağa verilmiştir. Merhum Komutanımıza Allahtan rahmet, ailesi, yakınları ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullandı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
HÜR-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ
HÜR-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ
GİRNE’DE TENEKE KUTULARIN AYRIŞTIRILMASI YAPILDI
GİRNE’DE TENEKE KUTULARIN AYRIŞTIRILMASI YAPILDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim