TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NDAN BUDAK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Larnaka Sancaktarı olarak görev almış Emekli Albay Turgut Giray Budak’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.



TMT Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, konuyla ilgili açıklamasında, 1963 – 1966 yıllarında Larnaka Sancaktarlığı yapmış Albay Turgut Giray Budak 10 Mart tarihinde Antalya’da vefat ettiğini açıkladı.



Bayar “Varoluş mücadelemizde büyük katkıları olan merhumun naaşı aynı gün Antalya’da Kurşunlar mezarlığında toprağa verilmiştir. Merhum Komutanımıza Allahtan rahmet, ailesi, yakınları ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullandı