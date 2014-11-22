Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, bazı Kıbrıs Türk kuruluşlarının, “Rum kuruluşların altına girmeyi kabul etmesini” eleştirdi.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora azyılı açıklamasında şunları kaydetti:

“51 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti’ni terör ve silah zoru ile gasp ederek eşit ortağı Kıbrıs Türk halkını aynı yöntemlerle dışlaması karşısında Kıbrıs Türk halkının oluşturduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 31. Yılını idrak ettiğimiz bu günlerde bağımsız devletimizin bizlere sağladığı barış, huzur ve güven ortamının değerini, attıkları olumsuz adımları ile hiçe sayan bazı kuruluşların aramızda bulunması asla kabul edilemez.

Kıbrıs’ın gerçeklerini dikkate almadan yaşayabilir bir çözüme ulaşılması mümkün olmadığı görülmüştür. Karşılaşılan bir takım suni ve geçici sıkıntılar, devletimizden vazgeçmek için asla bir bahane olamaz.

Anavatanımız yetkililerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 31. Yılı münasebetiyle yaptıkları açıklamalarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkının güvencesi olduğunu ifade etmeleri, devletimizin sonsuza dek yaşatılacağının güvencesidir.

11 yıl direnmemiş olsaydık bugün bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bahsedebilir miydik.”