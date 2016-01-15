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TMT Mücahitler Derneği, Süheyla Küçük’ü Evinde Ziyaret Etti

TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 32’nci ölüm yıldönümü nedeniyle eşi Süheyla Küçük’ü evinde ziyaret etti.

TMT Mücahitler Derneği, Süheyla Küçük’ü Evinde Ziyaret Etti

TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 32’nci ölüm yıldönümü nedeniyle eşi Süheyla Küçük’ü evinde ziyaret etti.

15 Ocak 2016 Cuma 16:23
TMT Mücahitler Derneği, Süheyla Küçük’ü Evinde Ziyaret Etti
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TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 32’nci ölüm yıldönümü nedeniyle eşi Süheyla Küçük’ü evinde ziyaret etti.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, ziyarette yaptığı konuşmada, Dr Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını dünyaya duyuran Kıbrıs Türkü’nün “ilk göz ağrısı” olduğunu belirtti.

Küçük’ün mücadele yıllarındaki yaşantısını anlatan Bora, Dr Küçük’ten aldıkları ilhamla yola çıktıklarını ve o güçle bugün, bağımsız bir devlete sahip olduklarını kaydetti.

Bora, bugün de Küçük’ten aldıkları güçle devleti yaşatma kararlığında olduklarını vurgulayarak, “Rum tarafında değişen bir zihniyet yok. Bize göre Birleşik Kıbrıs, Kıbrıs Türk halkı için ölümdür” dedi.

Bora, Süheyla Küçük’ü ziyaret etmenin kendileri için bir vefa borcu olduğunu belirtti.

KÜÇÜK

Süheyla Küçük ise, kendisine yapılan ziyaretlerin mutluluk verici olduğunu kaydederek, “Ziyaretlere alıştım bekliyorum” dedi.

Bugünün kendisi için çok üzücü bir gün olduğunu vurgulayan Küçük, düzenlenen törenler ve gerçekleştirilen ziyaretlerle bir nebze de olsa teselli bulduğunu söyledi.

Küçük, eşi ve beraberindekilerin canı pahasına kurduğu devletin sonsuza dek yaşamasını temenni ederek Kıbrıs Türk halkına barış ve refah dolu günler diledi.

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