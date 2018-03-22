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TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: ”KKTC’NİN TANITILMASI İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇİLMELİ”

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: ”KKTC’NİN TANITILMASI İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇİLMELİ”

22 Mart 2018 Perşembe 14:58
TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: ”KKTC’NİN TANITILMASI İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇİLMELİ”
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TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: ”KKTC’NİN TANITILMASI İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇİLMELİ”


Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan insanlık dışı uygulamaları ısrarla sürdüren Rumlarla ortak bir devlette yaşama şansı kalmadığını belirtti.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, müzakerelere esas teşkil eden BM kararları, Doruk Antlaşmaları ve diğer parametrelerin güncelliğinin kalmadığını, bundan sonraki müzakerelerin mevcut iki egemen devlete dayandırılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs sorununun azınlık- çoğunluk sorunu olmadığının altını çizen Bora, Kıbrıs’ta siyaseten eşit iki taraf bulunduğunu, taraflardan birinin ötekine hükmedemeyeceğini, egemenlik empoze edemeyeceğini belirtti. 

Bora, “ Barış diye diye bizi çatışmaya, refah diye diye bizi çöküntüye, özgürlük ve çağdaşlık diye diye bizi yeniden karanlık günlere götürmeye çalışılmaktadır. Çare yabancıların telkinlerine göre değil haklı ve meşru Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ve tanıtılması için derhal harekete geçmektir” ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
TmtYılmaz Bora
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