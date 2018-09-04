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TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Bora’dan Yeşilırmak Mesajı

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Bora’dan Yeşilırmak Mesajı

04 Eylül 2018 Salı 08:55
TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Bora’dan Yeşilırmak Mesajı

“YEŞİLIRMAK SONSUZA DEK TÜRK KALACAK”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “KKTC’nin sınırları içinde olan Yeşilırmak sonsuza dek Türk kalacak” dedi.

Bora, Kıbrıs’ta iki devlet esasına dayalı çözümden başka çözümün mümkün olmadığını kaydetti.

Yılmaz Bora, günle ilgili mesajında, “Bağımsız ve egemen KKTC’nin sınırlarının oluşmasında önemli bir yeri olan bu tarihi olayın 44’üncü yıl dönümünü gurur ve kıvançla kutluyoruz” vurgusunda bulundu.

Yeşilırmaklıların bu gününü kutladıklarını, direniş şehitlerini rahmet, gazileri saygıyla andıklarını kaydeden Bora, “Büyük Türk ulusuna olan sarsılmaz bağımlılığımızı yinelemekten gurur duyuyoruz” dedi.

Mesajında Kıbrıs sorununa işaret eden,“Sıfır asker-sıfır garanti” söylemlerini eleştiren Yılmaz Bora, “Birleşik Kıbrıs hayali kuranları, bu tezde ısrar eden Rumların hangi amacı güttüklerini ve gerçekleri görmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 04.09.2018 12:38
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