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TMT Mücahitler Derneği, Akal’ın Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayımladı!

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Boğaz Sancaktarlık görevini 1970– 1972 yıllarında ifa eden E. Alb. Faruk Akal’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TMT Mücahitler Derneği, Akal’ın Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayımladı!

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Boğaz Sancaktarlık görevini 1970– 1972 yıllarında ifa eden E. Alb. Faruk Akal’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:29
TMT Mücahitler Derneği, Akal’ın Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayımladı!


Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Boğaz Sancaktarlık görevini 1970– 1972 yıllarında ifa eden E. Alb. Faruk Akal’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, Akal’ın 6 Ağustos tarihinde İstanbul’da vefat ettiği belirtilerek, “1925 doğumlu olan komutanımız Boğaz Sancağı’nda görevi esnasında büyük hizmetlere damgasını vurmuş, eğitim birlik komutanlığını kurdurmuş, savunma tesislerinin takviyesi ve betonarme olarak hazırlanmasının yanında, kıyafet ve teçhizatın yenilenmesini sağlamış ve mücahidin sosyal faaliyetlerine önem vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

 

 

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Son Güncelleme: 27.08.2018 14:05
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