TMT Mücahitler Derneği: “19 Mayıs Türk Kurtuluş Savaşı’nın ‘ya İstiklal ya Ölüm’ Parolasıyla Başladığı Gündür”

TMT Mücahitler Derneği, Büyük Türk Ulusu’nun kopmaz ve ayrılmaz parçası olmanın onur ve gururunu duyduklarını belirterek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99’ncu yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar yaptığı açıklamada, 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu’nun kayıtsız şartsız teslim alındığını, orduların dağıldığını, tersanelere girildiğini, donanmanın rehin alındığını ve Çanakkale ve İstanbul Boğazları’nın işgal edildiğini anımsattı.

İngiliz, İtalyan ve Fransız birliklerinin Güney ve Güney Doğuyu işgal ettiklerini hatırlatan Bayar,”400 yıl Türk İdaresinde yaşamış Yunanistan, İngilizlerin desteğinde 15 Mayıs 1919’da İzmir’i İşgal etmiştir. İzmir’in işgali üzerine atılan ilk kurşun yerel direniş güçlerini harekete geçirmiş ve ‘Kuvay-ı Milliye’nin’ oluşmasını başlatmıştır” dedi.

Pontus Rum Devleti’nin hayalini kuran Rum çetelerinin, Samsun ve çevresinde terör estirmeleri üzerine 9. Ordu Müfettişi olarak görev teklifi alan, Çanakkale, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal’in bu görevi fırsat sayarak sevinçle kabul ettiğini, 16 Mayıs 1919’da Bandırma Gemisi ile İstanbul’dan hareket ederek, 19 Mayıs 1919’da bir güneş gibi Samsun’a ayak bastığını anlattı.



“19 MAYIS TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI’NIN ‘YA İSTİKLAL YA ÖLÜM’ PAROLASIYLA BAŞLADIĞI GÜNDÜR”19 Mayıs 1919’da Samsun’da Başlayan Türk Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevk ve idaresinde 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu ile tamamlandığını vurgulayan Bayar, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu tarihi ve önemli günü Türk gençliğine emanet etmiştir. Bunun anlamı çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatacak ve ileriye taşıyacak bugünün gençleri yarının idarecileridir. Gelecek gençlerimizindir” dedi.Bayar, Kıbrıs Türk halkının da Atatürk’ten ilham alarak benzer bir direnişle kendi özgür ve egemen Devletine sahip olduğunu ifade ederek her zaman Atatürk yolunda ve ilkelerine bağlı kalan Kıbrıs Türk gençliğinin de Atatürk’ün bu vasiyetine uyarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkacağını belirtti.