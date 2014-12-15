TMT Mücahitler Derneği, 10 Kasım Atatürkü Anma Programı Düzenleyen Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne Teşekkür Belgesi Verdi

Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenleyen Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerine TMT Mücahitler Derneği tarafından teşekkür belgesi verildi.

Belge verilmesi amacıyla Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi salonunda tören düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aşık Mene, aralık aylarının her zaman içini hüzün doldurduğunu belirterek, mücadele yıllarındaki anılarını anlattı.

10 Kasım Atatürk’ü anma programları nedeniyle TMT Mücahitler Derneği’nin okullarına belge vermek istemesinin mutluluk verici olduğunu belirten Mene, geçmişte yaşananların unutulmaması, hatta hatırlatılması gerektiğini söyledi.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora ise, 10 Kasım’daki programın kendilerine hem haz verdiğini hem de çok duygulandırdığını kaydederek, ulusları maddi değerlerden çok manevi değerlerin ayakta tuttuğunu kaydetti.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin güzellikleri ifade etmek için eğitim veren bir kurum olduğunu dile getiren Bora, kendi gençlik yıllarında verdikleri mücadeleyi anlattı. Bora, gençlerin bu günlerini kime borçlu olduklarını unutmaması gerektiğini ifade ederek, “1963-1974 yılları arasında zor dönemler geçirdik yılmadık boyun eğmedik bağımsız bir devlet yarattık, yaşatmak için de siz gençlere ihtiyaç var unutmayın” dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk’ün 76. ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen konser programına katkı yapanlara teşekkür belgesi verildi.