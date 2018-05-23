TMT Kurucusu Karabelen vefatının 35. Yılında Anıldı!



Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT)Kurucusu Emekli General DanişKarabelen, vefatının 35’inci yılında TMT Mücahitler Derneği tarafından Lefkoşa Golden Tulip Otel’de düzenlenen törenle anıldı.

Törene Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı milletvekilleri, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği yetkilileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın ardından tören, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar’ınKarabelen’in özgeçmişini okumasıyla devam etti. Daha sonra Kıbrıs ile ilgili kısa film izlendi.

Etkinlikte Karabelen’in kızı Özcan Atamert, Mücahit Komutanı Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 1958 – 1974 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelip görev yapan general, amiral, albay, erbaş ve erler ile mücahide ve mücahitlere “Milli Mücadele Madalyası” takdim edildi.

BAYAR

DanişKarabelen’in özgeçmişini okuyan Celal Bayar, onun Kıbrıs Türk haklının varoluş mücadelesine, bugünkü özgür lük ve egemenliği ile devletine kavuşmasında önemli görev üstlendiğini, TMT’nin kuruluşuna ve gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

ATAMERT



Karabelen’in kızı Özcan Atamert de babasının 35 yıldan beri her ölüm yıldönümünde düzenlenen törenlerle anılmasından mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Babamın emekleri kaybolmadı, unutulmadı.Bunu görmek beni çok mutlu ediyor” dedi.Atamert, konuşmasını Kıbrıs ile ilgili bir şiir okuyarak tamamladı.EVCİLMücahit Komutanı Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil de, TMT’nin Türkiye’deki kurucu ve yöneticisi Karabelen’in ve kahraman şehitlerin hizmetlerinin anılması amacıyla yapılan etkinliği hazırlayanlara teşekkür etti.Türk milletinin yaşam alanına göz diken Rum çetelerinin önündeki mevzinin KKTC devleti olduğunu, bugünlere gelinene kadar çok çalıştıklarını, zorluk ve yokluk içinde düşmana direndiklerini, bunu KKTC ile taçlandırdıklarını söyleyen Evcil, devletin kuruluşunun gurur ve zaferleri olduğunu, onu sonraki nesillere emanet ettiklerini belirtti.BORAKıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora da,Kıbrıs Türk halkının direndiğini, dayatmalara boyun eğmediğini, sonunda da bağımsız bir devlete sahip olduğunu söyleyerek, devleti yaşatmaya devam edeceklerini, sorun var diye devletten vazgeçilemeyeceğini söyledi.Konuşmaların ardından madalyalar dağıtıldı.