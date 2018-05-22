TMT Kurucularından Karabelen Yarın Anılacak!

TSK’DAN GELİP GÖREV YAPANLAR İLE MÜCAHİT VE MÜCAHİDELERE MADALYA TAKDİM EDİLECEK



Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından E. General Daniş Karabelen, vefatının 35’inci yıldönümünde, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği tarafından düzenlenecek törenle anılacak.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, Golden Tulip Otel’desaat 18.00’de yer alacak törende, ayrıca, 1958 – 1974 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Kıbrıs’a gelip görev yapan general, amiral, albay, erbaş ve erler ile mücahide ve mücahitlere Milli Mücadele Madalyası takdim edilecek.