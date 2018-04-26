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TMT Derneğinden eski Cumhurbaşkanı Eroğluna Milli Mücadele Madalyası...

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, aralarında 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun da bulunduğu Gazimağusa bölgesinden 91 kişiye Milli Mücadele Madalyası takdim etti.

TMT Derneğinden eski Cumhurbaşkanı Eroğluna Milli Mücadele Madalyası...

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, aralarında 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun da bulunduğu Gazimağusa bölgesinden 91 kişiye Milli Mücadele Madalyası takdim etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:14
TMT Derneğinden eski Cumhurbaşkanı Eroğluna Milli Mücadele Madalyası...

TMT DERNEĞİ’NDEN 3. CUMHURBAŞKANI EROĞLU’NA MİLLİ MÜCADELE MADALYASI

GAZİMAĞUSA BÖLGESİNDE, 1958- 1976 YILLARI ARASINDA TMT VE MÜCAHİT ORDUSUNDA HİZMET VEREN 91 KİŞİYE MADALYA TAKDİM EDİLDİ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, aralarında 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun da bulunduğu Gazimağusa bölgesinden 91 kişiye Milli Mücadele Madalyası takdim etti.

Mağusa Gelişim Akademisi’nde yer alan madalya töreninde Eroğlu ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora birer konuşma yaptıç

1958-1976 tarihleri arasında ve Barış Harekatı’nda görev yapan mukavemetçi, mücahit, gazi, malul gazi, hadise kurbanı ve şehitler ya da ailelerine verilmek üzere hazırlanan yaklaşık 55 bin madalyanın dağıtımına geçen yıl başlanmıştı.

EROĞLU

Mağusa Gelişim Akademisi’nde yer alan madalya töreninde konuşan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, mücahitlik anılarını paylaştı.

50 yılı aşkın süren müzakerelerde Güney Kıbrıs’ın gerçek yüzünün görüldüğünü ve Rum tarafının anlaşma niyetinde olmadığını vurgulayan Eroğlu, “50 yıl daha bekleme mecburiyetimiz yok” dedi.

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Zamanın geçtiğini, gündemlerin değiştiğini ve günün koşullarına göre politikalar üretmek gerektiğini söyleyen Eroğlu, “Rum’un paylaşma niyetinde olmadığını gördük. Siyasettekiler politika değişikliği zamanının gelip gelmediğini düşünmeli. Bana sorarsanız çoktan geldi de geçiyor bile” dedi.

Eroğlu, KKTC’yi kurarken kalıcılığına olan inançlarını da ortaya koyduklarını belirterek, devlete sahip çıkıldığının dünyaya gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Milli mücadele yıllarında  inançla, özgürlük ve insanca yaşama mücadelesi verdiklerinin altını çizen Eroğlu,  önemli olanın Kıbrıs Türk halkının geleceği olduğunu, ambargoların kaldırılması için mücadele verilmesi gerektiğini kaydetti.

BORA

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora da,  çok zor koşullardan devlete ulaşmanın gururunu yaşadıklarını kaydederek, Kıbrıs Türk halkının, adadaki varlığının başladığı ilk günden itibaren amacının barış ve güven içerisinde yaşamak olduğunu vurguladı.

Bora, bugün bağımsız bir devletin onur madalyasını takdim ettiklerini kaydederek, “Bu madalyaları aldıktan sonra artık devletten vazgeçme lüksümüz olamaz” dedi.

Yılmaz Bora, Güney Kıbrıs’ın zihniyetinde  başından beri birs apma olmadığını ve Enosis hayalinin devam ettiğini kaydetti.

 

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TMT DERNEĞİ3CumhurbaşkanıEROĞLU’NAMadalya
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