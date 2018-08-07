banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96161
ALTIN
204.293
DOLAR
5.2431
STERLİN
6.7916
EURO
6.0782
Uyguladığı emir başına dert oldu
UYGULADIĞI EMİR BAŞINA DERT OLDU
Depodaki ürünleri sattı iddiası
DEPODAKİ ÜRÜNLERİ SATTI İDDİASI
Demirkıran’a 12 ay hapis cezası
DEMİRKIRAN'A 12 AY HAPİS CEZASI
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

TMT Derneği: ”Onur ve gururla anıyoruz”

TMT Derneği: ”Onur ve gururla anıyoruz”

07 Ağustos 2018 Salı 14:20
TMT Derneği: ”Onur ve gururla anıyoruz”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Şanlı Erenköy Direnişi’nin 54. yıl dönümünü onur ve gururla andığını belirtti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Erenköy Direnişi’nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bayar mesajında, Kıbrıs Türkü’nün Anadolu’ya açık tek penceresi durumunda olan Erenköy bölgesinin TMT’nin en önemli ikmal merkezi olduğunu, bereketin buradan başlayarak diğer sancaklara buradan ulaştırıldığını kaydetti.

Beyar , “21 Aralık 1963 Kanlı Noel Rum saldırılarının başlaması üzerine vatan, millet ve bayrak aşkıyla dolu Türkiye’deki üniversiteli Türk gençleri diğer bazı kardeşlerimizle birlikte, gruplar halinde Erenköy’e çıkarak vatan savunmasına koştular. Varoluş mücadelemize büyük katkı koymuşlardır” ifadelerini kullandı.


Anavatan’a açılan ikmal kapısını ve sahil şeridini ele geçirmek için Grivas komutasındaki Rum ve Yunan birliklerinin üstün bir kuvvetle bölgeyi kuşatma ve saldırıya geçince; 500 üniversiteli genç Mücahit ile 200 kadar yerli Mücahit’in kahramanca bölgelerini savunduklarını kaydeden Beyar şöyle devam etti.

“Karadan ve denizden ağır silahlarla ve üstün kuvvetle başlatılan düşman saldırıları karşısında 7 Ağustos 1964 akşamı Mansura, Bozdağ, Selçuklu ve Alevkaya mevzi ve birlikleri Erenköy’e çekilmek zorunda kaldı. 8-9 Ağustos’ta düşman son darbeyi vurmak ve buradaki kardeşlerimizi yok etmek için taarruzu hızlandırdı. Ankara’ya son mesajın ulaştırılması üzerine Türk savaş uçakları düşman hedeflerini stratejik noktaları, hücum botlarını bombalayıp birliklerinin büyük bir bölümünü yok etti. Bu arada Cengiz Topel’in uçağı isabet aldı. Paraşütle atlayan, Cengiz Topel esir alındı. Ancak ağır işkence ile şehit edildi”

Anavatan’ın sınırlı da olsa Erenköy’e müdahalesinin Kıbrıs Türk halkının direnişine büyük bir güç ve moral kazandırdığını ve geleceğe daha büyük bir güvenle bakmasını sağladığını belirten Beyar“ Şanlı Erenköy direnişinin 54’üncü yıl dönümünde Erenköy şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizle Şehit Pilot Cengiz Topel’i rahmetle anarız. Kahraman Erenköy gazilerimizden ebediyete göçenleri rahmetle, hayatta olanları sevgi, saygı ve şükranla anarız” dedi.

 

 

 

 

 

 

banner288
Son Güncelleme: 07.08.2018 18:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 Ağustos Erenköy Direnişi...
8 Ağustos Erenköy Direnişi...
Maliye Bakanı Denktaş, TV Programında Önemli Açıklamalar Yaptı
Maliye Bakanı Denktaş, TV Programında Önemli Açıklamalar Yaptı
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı’dan Hükümete Çağrı:
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı’dan Hükümete Çağrı:
Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği yeniden örgütlendi. başkanlığa Halil Akbıçak getirildi
Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği yeniden örgütlendi. başkanlığa Halil Akbıçak getirildi
Sennaroğlu’ndan Tarım Bakanlığı’na eleştiri
Sennaroğlu’ndan Tarım Bakanlığı’na eleştiri
Denktaş, Diyalog TV'de
Denktaş, Diyalog TV'de
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
KKTC turizmi Bursa’da tanıtılıyor
KKTC turizmi Bursa’da tanıtılıyor
KKTOK, Lefke Şenlikleri kapsamında “Lefke Ralli Sprint” düzenleyecek
KKTOK, Lefke Şenlikleri kapsamında “Lefke Ralli Sprint” düzenleyecek
Lefkoşa’da güpegündüz araba çalan 2 kişi ile teşvik eden 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da güpegündüz araba çalan 2 kişi ile teşvik eden 1 kişi tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim