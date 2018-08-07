TMT Derneği: ”Onur ve gururla anıyoruz”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Şanlı Erenköy Direnişi’nin 54. yıl dönümünü onur ve gururla andığını belirtti.



Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Erenköy Direnişi’nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Bayar mesajında, Kıbrıs Türkü’nün Anadolu’ya açık tek penceresi durumunda olan Erenköy bölgesinin TMT’nin en önemli ikmal merkezi olduğunu, bereketin buradan başlayarak diğer sancaklara buradan ulaştırıldığını kaydetti.

Beyar , “21 Aralık 1963 Kanlı Noel Rum saldırılarının başlaması üzerine vatan, millet ve bayrak aşkıyla dolu Türkiye’deki üniversiteli Türk gençleri diğer bazı kardeşlerimizle birlikte, gruplar halinde Erenköy’e çıkarak vatan savunmasına koştular. Varoluş mücadelemize büyük katkı koymuşlardır” ifadelerini kullandı.



Anavatan’a açılan ikmal kapısını ve sahil şeridini ele geçirmek için Grivas komutasındaki Rum ve Yunan birliklerinin üstün bir kuvvetle bölgeyi kuşatma ve saldırıya geçince; 500 üniversiteli genç Mücahit ile 200 kadar yerli Mücahit’in kahramanca bölgelerini savunduklarını kaydeden Beyar şöyle devam etti.



“Karadan ve denizden ağır silahlarla ve üstün kuvvetle başlatılan düşman saldırıları karşısında 7 Ağustos 1964 akşamı Mansura, Bozdağ, Selçuklu ve Alevkaya mevzi ve birlikleri Erenköy’e çekilmek zorunda kaldı. 8-9 Ağustos’ta düşman son darbeyi vurmak ve buradaki kardeşlerimizi yok etmek için taarruzu hızlandırdı. Ankara’ya son mesajın ulaştırılması üzerine Türk savaş uçakları düşman hedeflerini stratejik noktaları, hücum botlarını bombalayıp birliklerinin büyük bir bölümünü yok etti. Bu arada Cengiz Topel’in uçağı isabet aldı. Paraşütle atlayan, Cengiz Topel esir alındı. Ancak ağır işkence ile şehit edildi”



Anavatan’ın sınırlı da olsa Erenköy’e müdahalesinin Kıbrıs Türk halkının direnişine büyük bir güç ve moral kazandırdığını ve geleceğe daha büyük bir güvenle bakmasını sağladığını belirten Beyar“ Şanlı Erenköy direnişinin 54’üncü yıl dönümünde Erenköy şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizle Şehit Pilot Cengiz Topel’i rahmetle anarız. Kahraman Erenköy gazilerimizden ebediyete göçenleri rahmetle, hayatta olanları sevgi, saygı ve şükranla anarız” dedi.