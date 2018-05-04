TMT Derneği:” Akıncı’nın Guterres Belgesi çerçevesinde görüşme ilanı davamız açısından sakıncalı”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Guterres Belgesi çerçevesinde görüşmelere başlamayı kabul ve ilan etmesinin dava açısından son derece sakıncalı bir durum yarattığını” ifade etti.



Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar yaptığı yazılı açıklamada, Crans Montana’da Rum ve Yunan tarafı sıfır asker ve sıfır garanti şartını ileri sürdüğü için müzakere sürecinin çöktüğünü belirterek, “Son zamanlarda gerek Rum tarafında gerekse AB’de iki devletli çözümden söz edilirken Sayın Akıncı’nın bu çıkışı ve açıklamaları derin endişe yaratmıştır” ifadelerini kullandı.



Rum tarafının Girit benzeri bir yol izleyerek tüm Ada’ya sahip çıkmak istediğini belirten Bayar, “Anavatanla göbek bağımızı koparmak istiyor ve bu yönde plan ve propaganda yürütülüyor. Silahlanıyor, anlaşmalar yapılıyor” dedi.



Bayar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gerçek olduğunu ve yoluna devam edeceğini ifade ederek, “ Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu makamda oturduğu sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni savunmak ve hükümetle işbirliği içinde bu devleti işte ve dışta tanıtmak için seferberlik başlatmalıdır” ifadelerine yer verdi.

