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TMT'den 21 Aralık mesajı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, adada iki ayrı idare ve devlet olduğunu, Rum tarafının ve dünyanın artık bu gerçeği görmesi gerektiğini söyleyerek, “Kalıcı bir çözümün iki eşit devlet arasında olabileceği kabul edilmelidir” dedi.

TMT'den 21 Aralık mesajı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, adada iki ayrı idare ve devlet olduğunu, Rum tarafının ve dünyanın artık bu gerçeği görmesi gerektiğini söyleyerek, “Kalıcı bir çözümün iki eşit devlet arasında olabileceği kabul edilmelidir” dedi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 16:10
TMT'den 21 Aralık mesajı
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Kıbrıs Türk halkının büyük bedeller ödeyerek adım adım kendi yönetimini ve idaresini kurduğunu,  20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğüne ve egemen devletine kavuştuğunu söyleyen Bayar, “Tarihin tekerrür etmemesi için KKTC’ye ve Anavatanımıza sımsıkı sarılmaktan ve egemen devletimizi yaşatmaktan başka seçeneğimiz yoktur” dedi.
Bayar, 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.
Rumların 54 yıl önce 21 Aralık 1963’te Akritas Planı gereğince Türklere saldırı başlattığını söyleyen Celal Bayar, “Enosis uğruna Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşamasına izin vermediler, Türkleri yok etme planını uygulamaya koydular. Aradan 54 yıl geçti, bugün de aynı görüşü savunuyorlar” dedi.
Kıbrıs sorununun çözümü için sürdürülen müzakerelere de işaret eden Bayar, Rumların hem Kıbrıslı Türklere haklarını vermediğini hem de garantileri ortadan kaldırmak istediğini söyledi.
Celal Bayar, “Katliama uğrayan, şehitler ve kayıplar veren ambargolar altında ezilen, göç etmek zorunda kalan Kıbrıslı Türkler, büyük bedeller ödeyerek özgürlüğüne ve egemen devletine kavuştu. Tarihin tekerrür etmemesi için KKTC’ye ve Anavatanımıza sımsıkı sarılmaktan ve egemen devletimizi yaşatmaktan başka seçeneğimiz yok” dedi.
Şehitleri rahmet, gazileri şükranla andıklarını kaydeden Bayar, “Anavatanımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan güvenimizi yineliyoruz” ifadesine yer verdi.

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