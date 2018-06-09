TMT'cileri yargılatmayız

"YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR"VE "HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ" MİSALİ, RUM TARAFI TMT’NİN KAHRAMAN KOMUTANI TURGUT YENAĞRALI’YI YARGILAMAYA HAZIRLANIYOR, HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI. GÖREVİ HALKIMIZI SAVUNMAK OLAN AKINCI, HÜKÜMET VE DIŞIŞLERİNDE İSE UTANÇ VERİCİ BİR SESSİZLİK VAR, YAZIKLAR OLSUN.
ASIL YARGILANMASI GEREKEN 1955 TEN 1974’ E KADAR ADAYI KAN GÖLÜNE ÇEVİREN, AKRİTAS VE İFESTO SOYKIRIM PLANLARINI YAPIP UYGULAYAN, SİLAHSIZ MASUM, SİVİL TÜRKLERİ KATLEDİP TOPLU MEZARLARA GÖMEN
EOKA TERÖRİSTLERİ VE ONLARIN SİYASI LİDERLERİDİR
ADANIN DÖRT BİR YANINDA MASUM,SİLAHSIZ,SİVİL TÜRKLERİ HUNHARCA KATLEDEN EOKA KATİLLERİ VE SİYASİ LİDERLERİ HALA SERBESTÇE DOLAŞMAKTA VE YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMAMAKTADIR.
BAŞTA CUMHURBAŞKANI AKINCI VE HÜKÜMET OLMAK ÜZERE GKK VE POLİS HEMEN HAREKETE GEÇMELİ, EOKA CANİLERİNİN YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALARI İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATMALIDIR.
1963-74 ARASINDA RUM YÖNETİMİ SİYASİ, BÜROKRASİ, RMMO VE POLİS KADROLARINDA OLAN VE KATLİAMLARA DİREKT VEYA DOLAYLI KARIŞANLAR, EMİR VERENLER, DESTEKLEYENLER, YÜREKLİLENDİRENLER VE GÖZ YUMANLAR DA YARGILANMALIDIR.
1963-1974 yılları arasında yaşanan Kumsal Baskını, Ayvasıl, Arpalık, Geçitkale Katliamları ve Pilot Yzb. Cengiz Topel'in şehit edilişinden sorumlu olanlar ;1974’te Alaminyo, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Taşkent'de yapılan katliamların elebaşları,masum insanları hunharca katledip,buldozerlerle çukurlara gömen Eoka katillerinin yanlarına kar kalmamalıdır.
Eokacı teröristlerin Taşkent katliamından yaralı olarak kurtulan tek Türk Suat Kafadar’ın anlattıklarından yola çıkarak MAKiNiST MAGI, STASİ, MARO, ANDRİKO MELANİ gibi katiller yanında diğer katliamların tanıklarının anlattıkları, yapılan ihbarlar ve suçunu itiraf edenlerin beyanları dikkate alınarak katiller hakkında tutuklama kararı alınmalı ve adalet önüne çıkarılmalıdırlar
KAHRAMAN TMT KOMUTAN YENAĞRALI GİBİ,BİR SAVUNMA VE DİRENİŞ TEŞKILATI OLAN TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI ‘NIN KOMUTANLARININ HEDEF GÖSTERİLMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ, BU SALDIRGANLIĞA ASLA GÖZ YUMULAMAZ. EOKA KATİLLERİNİN,MİLİSLERİNİN SALDIRILARI KARŞISINDA ÖLDÜRMEYE GELENİ ÖLDÜRMEK ZORUNDA KALARAK NEFSİ MÜDAFAA YAPMAK, NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLMUŞTUR?
RUM GAZETESİ CYPRUS MAIL BİLE YAYINLADIĞI BİR YAZI İLE RUM YÖNETİMİNİN BU SALDIRGANLIĞINA TEPKİ GÖSTERİRKEN AKINCI, HÜKÜMET DIŞİŞLERİ BASIN VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN SESSİZ KALMASI UTANÇ VERİCİDİR, CANINI ORTAYA KOYARAK HALKIMIZI SAVUNAN MUKAVEMETÇİLERE İHANETTİR. RUM SALDIRGANLIĞI KARŞISINDA HALKIMIZI SAVUNMAYAN AKINCI VE HÜKÜMET DERHAL İSTİFA ETMELİDİR
MUKAVEMETÇİ ÖRGÜTLER, ADLARI BİLİNEN KATİLLER HAKKINDA POLİSE VE BASSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALIDIR. POLİS VE SAVCILIK BU KATİLLER HAKKINDA MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI TALEP ETMELİ, KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMALI, YARGI SÜRECİ BAŞLAMALI VE GIYAPLARINDA DA OLSA YARGILAMA YAPILARAK KARAR ALINMALIDIR.
Volkan Gazetesi