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15 Ocak 2017 Pazar 13:03

TMSF Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hasan Köroğlu LAÜ’de Konferans Verdi

TMSF Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hasan Köroğlu LAÜ'de Konferans Verdi
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TMSF Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hasan Köroğlu LAÜ’de Konferans Verdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından “TMSF Faaliyetleri ile KHK Kapsamında Yürütülen Kayyımlık Çalışmaları” konulu konferans düzenlendi. LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hasan Köroğlu katıldı.

Sunumunu altı bölüm altında toplayan Köroğlu, bu bölümleri Türkiye’de Finansal Güvenlik Ağı ve TMSF, TMSF genel tanıtımı, mevduat sigortacılığı faaliyetleri, banka çözümleme ve geri kazanım faaliyetleri, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında yürütülen kayyımlık çalışmaları ve diğer önemli faaliyetler olarak sıraladı.

Türkiye’de finansal güvenlik ağında yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), T.C. Merkez Bankası (TCMB), Hazine ve TMSF’nin finansal istikrarı sağlamada sorumlu kuruluşlar olduğunu belirten Köroğlu, BDDK’nın, güçlü ve sağlıklı bankacılık sistemi için düzenleme ve denetleme yapmak ile görevli, TMSF’nin ise tasarruf sahiplerinin güveninin temin edilmesi ve haklarının korunmasından sorumlu olduğunu dile getirdi. Köroğlu, “Bankalara ihtiyaç duyulduğunda likidite sağlanması ile TCMB, Hazine ise gerektiğinde kamu kaynağı sağlamakla yükümlüdür” diyerek, bu kurumlar hakkında detaylı bilgiler verdi.

TMSF’nin görevlerini, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmek olduğunu belirten Köroğlu, fonksiyonlarını ise, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı ve tasfiyesi, TMSF alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, TMSF varlık ve kaynaklarının yönetilmesi şekilde özetledi. Köroğlu, TMSF’nin tarihçesi, misyon, vizyon ve ilkeleri, organizasyon yapısı, yapılanması, birimleri, fonksiyonları, insan kaynağı yapısı, gelirleri ve borçlanma yetkisi hakkında bilgiler aktardı.

Konferansın sonunda Köroğlu’na, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Erişgin tarafından plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.


 
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