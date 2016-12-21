TMK 40’NCI YIL MEZUNLARI BULUŞTU

TMK 40’NCI YIL MEZUNLAR I BULUŞTU

Türk Maarif Koleji’nin 1975-1976 Ders Yılı mezunları Lefkoşa Golden Tulip Otel’de düzenlenen 40’ıncı Yıl etkinliğinde buluştular.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve M. Kemal Deniz Şirketi Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz’in de katıldığı etkinlikte çok sayıda 1976 TMK mezunu hazır bulundu. Uzun yıllar yurt dışında kalan mezunlar yanında o dönemin öğretmenleri de gecenin ilgi gören konukları oldular.

Gaye Çağlar yönetimindeki TMK Mezunları Korosu’nun da katıldığı gecede Maliye Bakanı Serdar Denktaş da gitarı ile 1970’li yılların sevilen şarkılarını seslendirdi.

Eski anıların canlandırıldığı duygu yüklü TMK 40’ncı Yıl etkinliği, gecenin sonunda 40’ncı Yıl pastasının kesilmesiyle noktalandı.

Gecede 40’ncı Yıl Hatırası olarak satışa sunulan anahtarlıklardan elde edilen 1000 (bin) TL’lik gelir, okul ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması amacıyla TMK Müdürü Fehmi Tokay’a teslim edildi.