TKÜUGD GÖREVİ BAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİ MURTECA İÇİN MESAJ YAYIMLADI

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı Güngör Yavuzas, “Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu görevi başında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Yasir Murteca için mesaj yayımladı.

TKÜUGD KKTC Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, mesajda, “İşgal altında tutulan Filistin topraklarında bugüne kadar yüzlerce gazeteci görevleri başında ya yaşamlarını kaybetmiş ya da yaralanmıştır. Filistinli gazetecinin ailesine başsağlığı dilerken meslektaşlarımıza karşı uygulanan şiddete sessiz kalan uluslararası camiayı kınıyoruz. Filistinli gazetecileri asla yalnız bırakmayacağımızın altını bir kez daha çiziyoruz” denildi.