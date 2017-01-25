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25 Ocak 2017 Çarşamba 12:37

Tkp Yeni Güçler Ve Sdp Yetkilileri İşbirliği Konularını Görüştü

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler ) ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) yetkilileri,&nbsp; biraraya gelerek ülke gündemi ve işbirliği konularını görüştü.

Tkp Yeni Güçler Ve Sdp Yetkilileri İşbirliği Konularını Görüştü
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ÇAKICI: “HEM ÜLKE SORUNLARINI GÖRÜŞECEK HEM BİRLİKTELİĞİ KONUŞACAĞIZ”

TUNALI: “ŞİMDİKİ MECLİS YAPISINI VE MEVCUT KÖHNELEŞMİŞ ZİHNİYETİ YIKMAK İSTİYORUZ”

Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler ) ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) yetkilileri,  biraraya gelerek ülke gündemi ve işbirliği konularını görüştü.

TKP Yeni Güçler Genel Merkezi’nde 12.00’de gerçekleşen toplantı öncesi iki partinin başkanları basına açıklama yaptı.

ÇAKICI

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkedeki siyasetin çöktüğünü ve bunun Kıbrıs siyasetine de yansıdığını savundu.

Çakıcı, insan hakları, demokrasi, hak ve adaletin işlemediğini, emekçinin hakkını alamadığını, işadamlarının bürokratik sorunlarla baş edemediğini, ülke kurumlarında peşkeşin sürdüğünü, partilerdeyse çeteleşme yaşandığını ve sevgi kavramının yok olduğunu iddia etti.

Dürüst, temiz siyaset yapacak insanların ülkedeki siyaseti devralma zamanının geldiği kaydeden Çakıcı, genç kadroları tecrübeli isimlerle harmanlamak ve TKP Yeni Güçler ile birlikte yürümek isteyen partilerle işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

Çakıcı, hem Kıbrıs’ın genel sorunlarını konuşacakları, ayrıca SDP ile bundan sonraki yol haritasını belirleyecekleri bir toplantı yapacaklarını belirterek, bundan sonra süreci beraber yürüyeceklerini söyledi.

TUNALI

SDP Genel Başkanı Tözün Tunalı da TKP Yeni Güçler’in ülke siyasetine hayırlı olmasını dileyerek, ülkeyi yönetmeye talip olanların yönetemediğinin görüldüğünü, SDP’nin de 2014 yılında bu ihtiyaçtan doğduğunu dile getirdi.

Tunalı, son 2 yılda 3 hükümet dönemi yaşandığını, ülkedeki kaosun sürdüğünü, Kıbrıs konusunda beklenen gelişmelerin olmadığını, ihalelerde yolsuzlukların kamuoyuna yansıdığını savunarak,  tüm KKTC’yi kucaklayacak, halkın gücünü ortaya çıkaracak, Meclis yapısını ve köhneleşmiş zihniyeti yıkacak yeniliklerin peşinde olduklarını kaydetti.

Tunalı, eğitimde, sağlıkta, ekonomide beceriksizliğin hâkim olduğunu öne sürerek, suçlunun sadece UBP ve DP olmadığını, onlara “koltuk değneği” olan bağımsız milletvekillerin de halk tarafından unutulmayacağını ifade etti.

Tunalı bugün ve daha sonra yapılacak toplantıların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Çakıcı bir soruya karşılık erken seçimin gündeme gelmesi halinde “hodri meydan” diyeceklerini kaydetti.

Çakıcı başka bir soruya karşılık da TKP Yeni Güçler’in Kıbrıs Türk halkının son şansı olduğunu savundu ve SDP ile birlikteliği önemsediklerini, gelecek hafta partiye büyük bir katılımın olacağını da söyledi.

(RU/HA) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan Fotoğraflar: Süleyman Önal

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