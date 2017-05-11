Tkp Yeni Güçler Parti Meclisi Yarın Toplanacak

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Parti Meclisi, yarın toplanarak yürütme kurulunu belirleyecek.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, “Halkın İktidarı” ana sloganıyla geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen 1. Olağan Kurultay’da seçilen Parti Meclisi, yarın saat 19.30’da parti genel merkezinde ilk toplantısını yapacak.

Parti Meclisi’nin gündeminde bir genel sekreter ve 8 üyeden oluşan yürütme kurulu seçimi de var.

28 Kasım 2016’da kurulduktan kısa süre sonra Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler adını alan ve TKP Yeni Güçler kısa adıyla çalışmalarını sürdüren parti, 5 aylık sürede 6 ilçede örgütlenip kongrelerini yaptıktan sonra 7 Mayıs’ta 1. Olağan Kurultayını gerçekleştirmişti.

Genel başkanlığına oybirliğiyle Mehmet Çakıcı’nın seçildiği olağan kurultayda Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de seçilmişti.

(SEL)