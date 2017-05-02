Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2017 Salı 11:56

Tkp Yeni Güçler Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na Uğur Barani Getirildi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na Uğur Barani getirildi.

Tkp Yeni Güçler Lefkoşa İlçe Başkanlığı'na Uğur Barani Getirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 8.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na Uğur Barani getirildi.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, Koop Sen Konferans Salonu’nda gerçekleşen TKP Yeni Güçler Lefkoşa  Kongresi’nde ilçe yetkili organları  oluşturuldu.

İlçe Yönetim Kurulu’na “Nuran Tanca, İlke Özgür Davulcu, Erçin Selasiye, Ahmet Özturan, Cise Onur,  İbrahim Şükür, Yeşim Mertli, İlksen Arap, Kemal Özgencil, Turgut Onbaşı ve Ahmet Kaya”; yedek üyeliklere ise Ercan Ferit, Aycan Avano, Ersen Sururi ve Yahya Göv seçildi.

Disiplin Kurulu, Raif Eralp Gürkanlar, Seral Özturan ve Sümeyra Gürel’den oluşuyor.  İlçe denetçileri ise  Ayhan Eş ve Kenan Mercan oldu.

ÇAKICI: “BU PARTİDE SEVGİ, YOLDAŞLIK BİLİNCİ, KARDEŞLİK BİLİNCİ VAR”

TKP Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı kongredeki konuşmasında , TKP Yeni Güçler’in bir halk hareketi olduğunu ve dört ay gibi kısa bir sürede ülke genelinde çekirdek örgütlenmesini tamamlayarak kurultaya hazır hale geldiğini söyledi.

Toplumun alt ve orta katmanlarından yükselen dalgalarla kabaran halk hareketinin, halkın iktidarına ulaşacağına olan güvenini ifade eden Çakıcı, bunun ilk seçimde gerçekleşeceğini iddia etti.

Emekten yana taraf olduklarını ifade eden Çakıcı, bu topraklara emeğiyle tırnağını geçiren her kesimden insanın TKP Yeni Güçler hareketi içinde yer aldığını belirtti. Çakıcı, “Bu partide sevgi vardır, yoldaşlık bilinci vardır, kardeşlik bilinci vardır” dedi. 

Lefkoşa İlçe Başkanı Uğur Barani ise bir çok toplum kesiminden feryatlar yükselmekte olduğunu ileri sürerek,  sorunlara çözüm üreten alternatif politikalarla yola çıktıklarını ve halkın iktidarına giden yolda yolcu olduklarını  ifade etti.

(YIL/FEZ)      FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi, 4 Mayıs’ta Trafik Gündemiyle Olağanüstü Toplanıyor Cumhuriyet Meclisi, 4 Mayıs’ta Trafik Gündemiyle...
Bakanlar Kurulu Tamamlandı Bakanlar Kurulu Tamamlandı
“Sessizliğime Bir Ses Ver Dil Ve Konuşma Terapisi Eğitimleri"nin Final Gecesi Yapıldı “Sessizliğime Bir Ses Ver Dil Ve Konuşma Terapisi...
AKINCI: “AYNI KONULARIN ETRAFINDA KONUŞMAK ARTIK BİTMELİ” AKINCI: “AYNI KONULARIN ETRAFINDA KONUŞMAK ARTIK...
4 Genç Kız Tutuklandı 4 Genç Kız Tutuklandı
Ziraat Mühendisleri Odası Bilgilendirme Toplantısı Düzenliyor Ziraat Mühendisleri Odası Bilgilendirme Toplantısı...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Cumhuriyet Meclisi, 4 Mayıs’ta Trafik Gündemiyle...

Haberi Oku