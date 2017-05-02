Lefkoşa, 2 Mayıs 17 8.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na Uğur Barani getirildi.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, Koop Sen Konferans Salonu’nda gerçekleşen TKP Yeni Güçler Lefkoşa Kongresi’nde ilçe yetkili organları oluşturuldu.

İlçe Yönetim Kurulu’na “Nuran Tanca, İlke Özgür Davulcu, Erçin Selasiye, Ahmet Özturan, Cise Onur, İbrahim Şükür, Yeşim Mertli, İlksen Arap, Kemal Özgencil, Turgut Onbaşı ve Ahmet Kaya”; yedek üyeliklere ise Ercan Ferit, Aycan Avano, Ersen Sururi ve Yahya Göv seçildi.

Disiplin Kurulu, Raif Eralp Gürkanlar, Seral Özturan ve Sümeyra Gürel’den oluşuyor. İlçe denetçileri ise Ayhan Eş ve Kenan Mercan oldu.

ÇAKICI: “BU PARTİDE SEVGİ, YOLDAŞLIK BİLİNCİ, KARDEŞLİK BİLİNCİ VAR”

TKP Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı kongredeki konuşmasında , TKP Yeni Güçler’in bir halk hareketi olduğunu ve dört ay gibi kısa bir sürede ülke genelinde çekirdek örgütlenmesini tamamlayarak kurultaya hazır hale geldiğini söyledi.

Toplumun alt ve orta katmanlarından yükselen dalgalarla kabaran halk hareketinin, halkın iktidarına ulaşacağına olan güvenini ifade eden Çakıcı, bunun ilk seçimde gerçekleşeceğini iddia etti.

Emekten yana taraf olduklarını ifade eden Çakıcı, bu topraklara emeğiyle tırnağını geçiren her kesimden insanın TKP Yeni Güçler hareketi içinde yer aldığını belirtti. Çakıcı, “Bu partide sevgi vardır, yoldaşlık bilinci vardır, kardeşlik bilinci vardır” dedi.

Lefkoşa İlçe Başkanı Uğur Barani ise bir çok toplum kesiminden feryatlar yükselmekte olduğunu ileri sürerek, sorunlara çözüm üreten alternatif politikalarla yola çıktıklarını ve halkın iktidarına giden yolda yolcu olduklarını ifade etti.

(YIL/FEZ) FOTOĞRAFLI