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07 Mayıs 2017 Pazar 13:25

Tkp Yeni Güçler Kurultayı Toplandı

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler’in 1. Olağan Kurultayı&nbsp; toplandı.

Tkp Yeni Güçler Kurultayı Toplandı
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BAŞKANLIĞA TEK ADAY ÇAKICI

ÇAKICI: “BİZ BURAYA HEP BERABER YURDUMUZU KURTARMAYA GELDİK. TKP YENİ GÜÇLER KURTULUŞUN ADRESİDİR”

Lefkoşa, 7 Mayıs 17 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler’in 1. Olağan Kurultayı  toplandı.

Kurultay, “Halkın İktidarı  TKP Yeni Güçler” sloganıyla Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salın 4’te yer aldı.

Kurultaya onur konuğu olarak,  BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, KSP, YDP, Türkiye’den CHP, Güney Kıbrıs’tan da EDİ ve AKEL partilerinin temsilcileri, çeşitli dernek ve sendika başkan veya temsilcileri  katıldı.

Seçimsiz olarak gerçekleştirilen ilk kurultayda Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı Başkanlığa tek aday olarak gösterildi.

Mehmet Davulcu başkanlığında divanın oluşturulmasıyla başlayan kurultayda Tözün Tunalı, Sonay Adem ve Mehmet Çakıcı konuşma yaptı.

ÇAKICI

TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı,  hep beraber yurdu kurtarmak için bir araya geldiklerini ve  kurtuluşun adresinin TKP Yeni Güçler olduğunu belirtti.

Çakıcı, TDP’de yaşananlar ve TKP’nin yeniden kurulmasıyla ilgili olarak,  TDP’de bir olay yaşandığını, ortaya halk hareketinin çıktığını, kendini TDP’de bulamayan  eski TKP’liler ile,  mevcut yapıya ve  düzene  kızan özgürlük ve eşitlik arayan CTP’liler ve diğer kesimlerden gelenlerin   TKP’de bir araya geldiklerini  söyledi.

Çakıcı TDP’den ayrılış süreci ile ilgili olarak  TDP’de başkanlık iddiasının olmadığını ifade ettiğini,  önceden açıkladığı gibi başkanlık adayı olmadığını,  yeni yönetime destek verdiğini ancak TDP’nin kurultayından sonra kendisine yakın olduğu iddiasıyla bazı TDP’lilerin partiden dışlandığını söyledi.

Güzelyurt’ta 50 kişinin  dışlandığını, İskele’de İlçe Başkanı’nın yine   kendisine yakın olduğu gerekçesiyle görevden alındığını söyleyen Çakıcı, Gazimağsua İlçe Başkanı’nın da  kurultayda aday olduğu ve  adaylık konuşmasında “TKP’yi yeniden tartışmaya açacağım” dediği için disiplin kuruluna  sevk edildiğini anlattı.

Maraş’taki toplantıda  30  üyenin 29’unun “TKP’yi kur bize liderlik  et” dediğini  ve böylece  birlikte bir yola çıktıklarını anlatan Çakıcı,  kendisinin  birleştirici görev yaptığını söyledi.

Mevcut düzeni eleştiren Çakıcı, her kesimden insanın  ezildiğini,  halk ezilirken üç beş zümrenin servetlerine servet kattığını belirtti.

650 milyon TL’lik Türkiye kaynağının proje yapılamadığı için kullanılmayıp geri gönderildiğini savunan Çakıcı,  “Bu parayla neler yapılmazdı” dedi.

Çözümün partisi olduklarını vurgulayan Çakıcı,  ancak kimsenin azınlığı olmayacaklarını,  ülkeyi kendilerinin yöneteceğini söyledi.

Demokrasiyi geliştireceklerini söyleyen Çakıcı,   duruşlarının çok net olduğunu,  adil barışın yanında olduklarını,  eşit olmayan, adil olmayan barışı reddettiklerini kaydetti.

“Göç yasası kalkacak” diyen Çakıcı,  faizleri  2 kattan fazla çıkmayacak bir düzen getireceklerini, çünkü bileşik faizlerle  binlerce insanın  mazbata mağduru olduğunu kaydetti.

Polisi sivile bağlayacaklarını belirten Çakıcı, “Yapacak çok işimiz var” diye konuştu.

ADEM

Sonay Adem de konuşmasında,  çeşitli siyasal geleneklerden  koparak, geçmişte  söz sahibi olmuş bir partide bir araya geldiklerini  ve memleketteki kötü gidişe son vereceklerini söyledi.

“Niye yeni parti?” sorusuna yanıt veren Adem,  memleketin ekonomik çöküşte olduğunu,  insanların fakirlik sınırı altında yaşamaya mahkum edildiklerini, birbirlerini tekrarlayan hükümetlerin sorunlara çare üretemediğini belirti ve  “böyle bir memlekette yeni bir. Siyasi parti kurulmaz da ne kurulur” dedi.

Ülkede ikinci yağma düzeni yaşandığını iddia eden Adem, ülkenin değerlerini yedirmeyeceklerini,  bunu yapanlardan hesap sormaya geleceklerini kaydetti.

Mevcut düzenin bir kaç bankacının servetine servet kattığını, on binlerin açlık sınırında yaşadığını ifade eden Adem,  6 yılda 80 bin 258 mazbata mağduru yaratıldığını belirtti ve “Bu düzeni gömeceğiz” dedi.

Adaletli gelir dağılımının  garantisi olacaklarını söyleyen Adem,  “Bir avuç bankacı ve ithalatçıya para kazandırma düzenine son vereceğiz” dedi.

TUNALI

Tözün Tunalı da,  özgürlükçü, adaletli, eşitlikçi, bir düzen oluşturmak için yola çıktıklarını belirterek, halkın partisi olacaklarını ifade etti.

Tunalı, toplumun geleceğinin karartıldığını ve Kıbrıs Türkü’nün yok olma noktasına getirildiğini savunarak,  bunu durdurmanın yolunun  birlik beraberlik, cesaret ve  demokratik eylemlerden geçtiğini söyledi.

Tunalı, toplumun , kendisini bu noktaya getirenleri def etmek zorunda olduğunu belirterek,  teslimiyetçi düşüncelerden uzak durulmazsa ülkenin mafya düzenine  teslim edileceğini söyledi.

Tunalı, TKP Yeni Güçler’in kişisel veya partisel çıkarlar için değil,  KKTC’nin geleceği için siyaset yapacağını ifade etti.

KKTC’nin zorlu noktada olduğunu söyleyen Tunalı,  3 yılda üç hükümet değiştiğini, ülkenin istikrarsızlaştırıldığını , siyasetin buhran yaşadığını   KKTC’nin TKP Yeni Güçler’e ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Üretken toplum ve üretken gençlik yetiştirecek düzeni kuracaklarını vurgulayan Tunalı,  herkesi ve her kesimi kucaklayacaklarını söyledi.

(YIL/HA)

Haber: Yılmaz Yakar     Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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