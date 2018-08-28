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Tkp Yeni Güçler, Hükümeti Ekonomik Krizin Bedelini Orta Ve Düşük Gelirliden Çıkarmaya Çalışmakla Suçladı

Lefkoşa, 28 Ağustos 18 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yaşanan krizin bedelinin, orta ve düşük gelirli kesimlere ödetildiğini iddia etti.

Tkp Yeni Güçler, Hükümeti Ekonomik Krizin Bedelini Orta Ve Düşük Gelirliden Çıkarmaya Çalışmakla Suçladı

Lefkoşa, 28 Ağustos 18 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yaşanan krizin bedelinin, orta ve düşük gelirli kesimlere ödetildiğini iddia etti.

28 Ağustos 2018 Salı 13:51
Tkp Yeni Güçler, Hükümeti Ekonomik Krizin Bedelini Orta Ve Düşük Gelirliden Çıkarmaya Çalışmakla Suçladı
Lefkoşa, 28 Ağustos 18 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yaşanan krizin bedelinin, orta ve düşük gelirli kesimlere ödetildiğini iddia etti.

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, hükümeti; elektrik, mazot, tüp gaz, su, ekmek, süt ürünleri gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlara karşılık hiçbir tedbir almamakla eleştirdi.

Dörtlü koalisyon hükümetini “hayal kırıklığı” olarak niteleyen Çakıcı, yaşanan krizin bedelinin casinolara, bet ofisleri ve büyük sermaye sahiplerine değil, orta ve düşük gelirli kesimlere ödetildiğini söyledi.

Asgari ücrete yapılan artışın komik olduğunu kaydeden Çakıcı, dün akaryakıta tekrardan yapılan zammın Kıbrıs Türk halkını “bir kez daha vurduğunu” belirtti.

(ID/SEL)
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