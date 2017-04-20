Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Nisan 2017 Perşembe 15:30

Tkp Yeni Güçler Güzelyurt İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Güzelyurt İlçe Kongresi gerçekleştirildi.&nbsp; İlçe Başkanlığına Ümral Volkan getirildi.

Tkp Yeni Güçler Güzelyurt İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 20 Nisan 17 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Güzelyurt İlçe Kongresi gerçekleştirildi.  İlçe Başkanlığına Ümral Volkan getirildi.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, Birinci Olağan Kurultay çalışmalarını sürdüren TKP Yeni Güçler, İskele ve Gazimağusa’dan sonra üçüncü ilçe kongresini Güzelyurt’ta yaptı.

Güzelyurt Otel Konferans Salonu’nda gerçekleşen TKP Yeni Güçler Güzeliyrut Kongresi’nde  İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine Yılmaz Siham, İpek Özsoy, Gönül Kargılı, Nurten Özsoy, Derya Ayaz, Naran Mesutoğlu, İrfan Aytülün, Ahmet Ertay, İbrahim Kargılı; Disiplin Kurulu Üyeliğine Öztekin Yeşilada, Kemal Paytoncular, İsfendiyar Boyacızade, Bayram Çıdam (yedek); İlçe denetçileri olarak Cemil Akacan ile Zühal Koreli seçildi.

Divan Başkanlığını Mehmet Davulcu, divan üyeliklerini de Gönül Kargılı ve Nurten Özsoy’un yaptığı kongrede konuşan TKP Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede siyaset kurumuna ve siyasetçiye güven kalmadığını, bunun ana nedeninin kimseden hesap sorulmaması olduğunu, şimdiye kadar hep yapanın yanına kaldığını söyledi.

Bunun böyle sürüp gitmesinin mümkün olmadığını ifade eden Mehmet Çakıcı, hesap verilebilir bir sistem kurmanın zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Konuşmasının Ercan Havalimanı örneği üzerinden sürdüren Çakıcı, Havalimanını işletmekte olan şirketin devlete kar payı ödeme miktarını tek yanlı olarak belirlemeye kalkıştığını, bunun Kabul edilemez olduğunu vurgulardı.

Çakıcı, Ercan Havalimanını işleten T&T şirketinin Taşyapı kanadı devletin payını 25 milyon Euro olarak belirlerken, diğer ortak Terminal Şti.’nin bu rakamın aslında 50 milyon Euro olduğunu beyan ettiğini anlatarak, “Açıktır ki, burada devlet dolandırılmak istenmektedir” dedi.

Mehmet Çakıcı, yapılmak istenenin halka ait paradan yaklaşık 100 milyon TL’nin çalınması olduğunu ifade ederek, bu parayla halka birçok hizmet verilebileceğini kaydetti. Çakıcı, ortada böyle bir gerçek varken bazı kişi ve çevrelerin bunun üzerine oturmasının kabul edilemez savundu.

TKP Yeni Güçler’in sol değerlere bağlı değişim beklentisinin kıvılcımı olduğunu, kıvılcımın ateşe dönüşerek her geçen gün büyüdüğünü ve büyümeye devam ettiğini ifade eden Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in ilk seçimlerde hükümete geleceğini kaydetti.

Mehmet Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in hükümete geldiği andan itibaren demokratik dönüşümü gerçekleştirme sürecini başlatacağını söyledi.

Güzelyurt İlçe Başkanlığı’na seçilen Ümral Volkan ise yaptığı konuşmada, adı gibi güzel olan ilçenin başta istihdam olmak üzere büyük sorunları olduğunu, sürekli göç yaşandığını belirterek, göçün tersine çevrilmesi ve sorunların çözümü için göreve talip olduklarını ifade etti.

Örgütlülüklerini mümkün olan ileri noktaya taşıyıp partiyi iktidara taşımayı hedeflediklerini belirten Volkan, bu amaçla çok çalışacaklarının sözünü verdiklerini söyledi.

(AK/HÖ)              FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN EKONOMİ CİDDİ ŞEKİDLE GELİŞTİ” ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın Açılışını Yaptı Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın...
“Evimiz Darmadağın” “Evimiz Darmadağın”
63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti 63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti
Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un Ailesinin Öncülüğünde Zonguldak'ta Tepki Yürüyüşü Düzenlendi Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un...
Mdp, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı Mdp, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle...

Haberi Oku