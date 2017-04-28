Tkp Yeni Güçler Girne İlçe Kongresi Yapıldı

Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Girne İlçe Başkanlığı’na Ertuğrul Bildağ getirildi

Birinci Olağan Kurultay çalışmalarını sürdüren TKP Yeni Güçler, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’nin ardından beşinci ilçe kongresini dün akşam Girne’de yaptı.

Karaoğlanoğlu’ndaki parti merkezinde gerçekleşen kongrede TKP Yeni Güçler Girne Yönetim Kurulu üyeliğine Zafer Ayaz, Çilem Seda Ayaz, Hüseyin Hakansoy, Yıldır Yıldırım, Asra Babayiğit, Cennet Güneri, Ali Enver Alpay, Ahmet Sait Sayın, Meryem Karaaziz ve Mustafa Ertanın seçildi.

Disiplin Kurulu üyeliğine Halil Dinç Onur, Salih Karamehmet ve Ahmet Yılmaz; İlçe denetçiliğine ise Ömercan Ayaz ile Sami Ramadan sgetirildi.

TKP Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, Girne İlçe Kongresi’ndeki konuşmasına, “Halkın İktidarı TKP Yeni Güçler” sözleriyle başladı.

TKP Yeni Güçler hareketinin bir halk hareketi olduğunu kaydeden Çakıcı, kimsenin 4 ay gibi kısa bir sürede bu kadar yoğun katılımla oluşan harekete “Çakıcı hareketi” diyemeyeceğini ifade etti.

Çakıcı, ilk seçimlerde dipten gelen dalgayla kabaran hareketin Kıbrıs Türk halkının en güçlü, en etkili sesi olacağını vurguladı.

TKP Yeni Güçler’de, bu topraklara emeğiyle tırnaklarını geçiren her kesimden insanlar olduğunu, olmaya devam edeceğini kaydeden Çakıcı, “İşte bu nedenle TKP Yeni Güçler’de yoldaşlık vardır. Tüm halklara saygı vardır. Çünkü TKP Yeni Güçler biliyor ve haykırıyor ki bütün halklar kardeştir” dedi.

BİLDAĞ

TKP Yeni Güçler Girne İlçe Başkanı Ertuğrul Bildağ, kongrede yaptığı konuşmada, günün ihtiyaçlarına uygun olarak kendisini yenileyen Ziya Rızkı’ların partisi TKP’nin, TKP Yeni Güçler adını alarak halkı daha iyi ve daha güzel bir dünyaya taşıyacağını söyledi.

Bildağ, Kıbrıs Türk halkının bugün yaşadıklarına layık olmadığını, hiçbir konuda yönetenlerin halkın sesine kulak vermediğini savunarak, TKP Yeni Güçler’in halkın, sesi, soluğu her şeyi; bir başka söylemle halkın kendisi olduğunu vurguladı

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