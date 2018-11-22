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Tkp Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, Zamlar Konusunda Hükümeti Eleştirdi

ÇAKICI: “SİZLERİ GEREKEN REFORMLARI YAPMAYA VE CİDDİ EKONOMİK BİR KALKINMA PROGRAMI AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUZ”

Tkp Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, Zamlar Konusunda Hükümeti Eleştirdi

ÇAKICI: “SİZLERİ GEREKEN REFORMLARI YAPMAYA VE CİDDİ EKONOMİK BİR KALKINMA PROGRAMI AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUZ”

22 Kasım 2018 Perşembe 13:50
Tkp Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, Zamlar Konusunda Hükümeti Eleştirdi

ÇAKICI: “SİZLERİ GEREKEN REFORMLARI YAPMAYA VE CİDDİ EKONOMİK BİR KALKINMA PROGRAMI AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUZ”
Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümeti zamlar konusunda eleştirerek; hükümete, gereken reformları yapma ve ciddi ekonomik bir kalkınma programı açıklama çağrısında bulundu.
Yazılı açıklama yapan Çakıcı, maddi krizin sonuçlarının göz ardı edilemeyecek denli yıkıcı olduğunu, halkın her tabakasından tepki topladığını ve dörtlü koalisyonun, ekonomi politikalarını yapıcı bir şekilde uygulayamadığını savundu.
Hükümetin “ekonomi politikalarının kefaretini halka ödettirdiğini” ileri süren Çakıcı, “Sizin icraatınızdan doğan pahalılığı halkın sırtına yüklemek, halkın çıkarının önemsenmesi gereken yerde tabiri caizse halka yapılan yasal soygundur” iddiasına bulundu.
(GÖZ/HA)

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