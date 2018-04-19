Tkp Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı Arter’i Ziyaret Etti



Lefkoşa, 19 Nisan 18 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.



Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Çakıcı’nın Gazimağusa’yı ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, uzun yıllara dayanan dostlukları olan Mehmet Çakıcı’nın çalışkanlığını her zaman takdir ettiğini, Çakıcı’nın toplum için harcadığı çabaya birçok kez yakından da şahit olduğunu söyledi.



Arter, TKP Yeni Güçler’in toplumsal, sosyal ve ülkenin ekonomik yapısının düzenlenmesi için üzerinde çok emek sarf ettiği bir çalışma yaptığını dile getirdi.



TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, eskiye dayanan dostlukları olan İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulunduklarını, belediye seçimleri yaklaşırken belediyelerin son durumlarını konuşup değerlendirmek istediklerini ifade etti.



Belediyelerin statülerinin yükseltilmesi, fonksiyonlarını kaybeden bazı küçük belediyeler için yasal değişiklik yapılıp birleştirilmesi gerektiği ifade eden Çakıcı, demokrasinin en önemli kurumlarının muhtarlıklar ve belediyeler olduğunu, belediyelerin güçlü olması halinde demokrasinin ileriye gidebileceğini ifade etti.



Çakıcı, belediyelerle ilgili bölgesel değerlendirme yapacaklarını, hem ittifak, hem kendi adaylarını çıkarma hem de bağımsız adayları destekleme gibi farklı seçeneklerin gündemlerinde olduğunu, her belediyeyi kendi içinde değerlendirip bir tavır belirleyeceklerini kaydetti.



Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in bu ay sonunda kurultayı olacağını ve partinin yenileneceğini de sözlerine ekledi.



(YIL/HA)

