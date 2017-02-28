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28 Şubat 2017 Salı 10:52

Tkp Yeni Güçler Gazimağusa Piyale Paşa Mahallesi Örgütü Kuruldu

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Gazimağusa Piyale Paşa Mahallesi Örgütü kuruldu.

Tkp Yeni Güçler Gazimağusa Piyale Paşa Mahallesi Örgütü Kuruldu
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Lefkoşa, 28 Şubat 17 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Gazimağusa Piyale Paşa Mahallesi Örgütü kuruldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, TKP Yeni Güçler Gazimağusa İlçe Merkezinde gerçekleşen Piyale Paşa Örgütü kongresinde örgüt başkanlığına Muhsit Geçit getirilirken yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Sekreter İsmihan Kuyucu, Sayman Esma Azter, Faal Üye Saim Şahin, Faal Üye Mustafa Tansel Ayter.”

Kongrede konuşan TKP Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, kuruluşuyla Kuzey Kıbrıs’taki siyasi dengeleri kökünden sarsan TKP Yeni Güçler’in üç ay gibi kısa bir sürede toplumun umudu haline gelmeyi başardığını savundu.

TKP Yeni Güçler’in Merkezi de içine alan ve solun her rengini kucaklayan siyasi örgütlenme anlayışıyla gelecek umudunu kaybetmek üzere olan tüm toplumsal kesimlerin umudu olduğunu söyleyen Davulcu, halka hizmetten başka hedefi olmayan, üretken, hesap veren, temiz, dürüst, irade sahibi bir iktidar yurttaşlardan destek istediklerini kaydetti.

Toplumdan gördükleri ilginin kendilerini cesaretlendirdiğini ifade eden Davulcu, ilk seçimlerde iktidar olarak toplumun önünü açacaklarına olan inancını dile getirdi.

TKP Yeni Güçler Piyale Paşa Örgüt Başkanı Muhsit Geçit de kongrede yaptığı konuşmada, emeğiyle geçinen insanlar olarak adil ve adaletli bir düzen istediklerini ifade ederek TKP Yeni Güçler’de örgütlenerek bu hedeflerine yürümeye karar verdiklerini söyledi. Geçit, yapılacak ilk genel seçimlerde TKP Yeni Güçler’i iktidara taşıyarak halk için çalışan iktidar nasıl olurmuş herkese göstereceklerini ifade etti.

(AK/HA)   FOTOĞRAFLI

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