Tkp Yeni Güçler’den Hükümete Asgari Ücreti Belirleme Çağrısı



Lefkoşa, 18 Temmuz 18 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, “hükümeti oyalama taktiğinden” vazgeçmeye ve asgari ücreti 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde saptamaya davet etti.

Yazılı bir açıklama yapan Davulcu, yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret ederek, özel sektör işçilerinin bugünlerde en önde gelen beklentisinin asgari ücretin bir an önce ve günün koşullarına uygun olacak şekilde belirlenip yürürlüğe konması olduğunu kaydetti.

Asgari Ücretler Tespit Komisyonu’nun bir sonraki toplantı tarihi olarak 24 Temmuz 2018 tarihini belirlemesini “maksatlı ve kabul edilemez bir davranış” olduğunu savunan Davulcu, özel sektör işçilerinin sendikalaşmasının önündeki engelleri kaldırmak için gereğini yapacağı vaadiyle iş başına gelen hükümeti, “oyalama taktiğinden” va geçmeye ve asgari ücreti 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde saptamaya davet etti.

(GÖZ/YIL)

