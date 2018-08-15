Tkp Yeni Güçler’den El-sen’e Ziyaret

Lefkoşa, 15 Ağustos 18 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı beraberindeki heyetle, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (EL-SEN) ziyaret etti.





TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Çakıcı, ülkenin enerji politkasının toptan değişime ihtiyacı olduğunu belirtti.





Bugüne kadar bir takım çıkar çevrelerinin enerji üretiminden rant elde ettiğini söyleyen Çakıcı, 2000’li yıllardan itibaren elektrik üretiminin özel sektöre kaydırılmasıyla ilgili yoğun bir çaba sarf edildiğini iddia etti.





Elektrik üretimi için özel sektöre ayda 41 Milyon TL kaynak aktarıldığına dikkat çeekn Çakıcı, “Biraz daha birkaç aylık ödememizle dahi tüm enerji kaynaklarını aslında devlete geçirebiliriz” dedi.





Koalisyon hükümetinin bir önceki UBP-DP hükümeti gibi gereken adımları atmadığını ileri süren Çakıcı, Enerji Bakanı’nın özelleştirmeyle ilgili politika sergilediğini öne sürdü.





Çakıcı, özel sektöre verilen üretimin de devletleştirilerek tüm enerji üretiminin devlet kontrolüne geçmesi ve Kıbrıs Türk halkına ucuz elektrik verilmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

(YIL/ŞEB)FOTOĞRAFLI



