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Tkp Yeni Güçler’den Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü Mesajı

Lefkoşa, 10 Kasım 18 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tkp Yeni Güçler’den Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü Mesajı

Lefkoşa, 10 Kasım 18 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 08:03
Tkp Yeni Güçler’den Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü Mesajı

Lefkoşa, 10 Kasım 18 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TKP Yeni Güçler mesajında, şöyle denildi:

“Emperyalizme karşı verilen ilk bağımsızlık savaşının lideri. Bugünkü Türkiye coğrafyası üzerinde yaşayan her etnik kökenden insanı ümmet olmaktan kurtarıp birey yurttaş hakkını kazandıran lider. Bir ailenin mutlak hükümranlığına dayalı feodal rejimden, seçtikleri eliyle halkın kendi kendini yönettiği cumhuriyet rejimine geçen lider. Eğitimi yobaz din tüccarlarının elinden alıp eğitim birliğini sağlayarak demokratik bilimsel eğitim sisteminin temellerini atan lider. Dini devlet işlerinden ayırıp şeriatı kaldırıp hukukun sisteminin temellerini atan lider. Çağına olduğu kadar geleceğe de ışık saçan büyük lider. Hayata veda ettikten sonra da devrimleri, ilkeleri ve gösterdiği hedeflerle insanlığa hizmet etmeye devam eden en büyük lider. Sonsuzluğa erişmenin 80. yıldönümünde seni, minnet ve saygıyla anıyoruz. Işıklar içinde uyu.”

(HA)

 

 

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