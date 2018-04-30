Tkp Yeni Güçler Başkanı Çakıcı’dan 1 Mayıs Mesajı... Çakıcı, Örgütlü Mücadele Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 30 Nisan 18 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülke işçilerine hiçbir ayrımı, sınırı ve sınırlamaya dikkate almadan birleşmeleri ve haklarını almak için örgütlü mücadeleye katılmaları çağrısı yaptı.

Lefkoşa, 30 Nisan 18 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülke işçilerine hiçbir ayrımı, sınırı ve sınırlamaya dikkate almadan birleşmeleri ve haklarını almak için örgütlü mücadeleye katılmaları çağrısı yaptı.



Çakıcı mesajında, devletin özel sektördeki sendikalaşmanın önünü açmadaki isteksizliğinin devam ettiğini, iş güvenliği olmadığını, işin devamlılığının hâӏâ işverenin iki dudağı arasında olduğunu, sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkının işverenler tarafının hâӏâ fiili olarak engellendiğini belirtti.



Çakıcı mesajında, “Emeğini satarak karşılığında aldığı ücretle yaşamını sürdüren emekçi kesimlerin oyunu alarak işbaşına gelen 4\'lü koalisyon hükümeti henüz bu kesimlerin beklentilerini karşılayacak hiç bir somut adım atmamıştır. Emekçilerin koalisyon hükümetinden beklentileri devam etmektedir” ifadelerini kullandı.



TKP Genel Başkanı Çakıcı, tüm üye ve sempatizanlarını 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama etkinliğine katılmaya davet etti.



(GÖZ/GÜL)