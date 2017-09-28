Tkp Yeni Güçler: ”babalar Ve Dedeler Siyasetine Son Verilmeli”

Lefkoşa, 28 Eylül 17 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, “Babalar ve dedeler” siyasetine son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, “Bir ülke düşünün ki bir kişi 30 sene ülkeye hakim olsun. Bir parti düşünün ki 30 senedir yıkılamıyor. Bu menfaat düzeni hiç yıkılamıyor. Bu düzeni sağlayanlar halen daha siyasette etkin olmaya çalışıyorlar. Siyaseti meslek edinmişler ülkenin kaderi olmamalıdır. Siyasetin çöküşü ve halkın güvensizliğinin tüm nedenleri bu babalar ve dedelerdir” iddiasında bulundu.

Tunalı, “babalar ve dedelerin” halen siyasete etki etme gayretlerine devam ettiklerini . siyaseti aile siyasetine çevirmekten de çekinmediklerini, .KKTC halkının siyasilere güven duymama nedenlerinden bir tanesinin de bu babalar ve dedeler olduğunu öne sürdü.

Tunalı, “Önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimlerin sancısı şimdiden başladı.Kulislerde yine ayni isimler, kendi aile yakınlarını aday yapıp meclise sokma gayretleri devam ediyor....” ifadelerini kullandı.

(YIL/ŞEB)