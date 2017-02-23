Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

Tkp Ve Akel’in Gençlik Örgütleri Birlikte Çalışma Kararı Aldı

TKP Yeni Güçler Gençlik Örgütü ile Güney Kıbrıs’tan AKEL Gençlik Örgütü (EDON), Kıbrıs’ta erken zamanda federal çözüme ulaşılması için liderlerden müzakerelere devam etmesini istedi.

Tkp Ve Akel'in Gençlik Örgütleri Birlikte Çalışma Kararı Aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

İKİ ÖRGÜT, MÜZAKERELERİN DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

Lefkoşa, 23 Şubat 17 : TKP Yeni Güçler Gençlik Örgütü ile Güney Kıbrıs’tan AKEL Gençlik Örgütü (EDON), Kıbrıs’ta erken zamanda federal çözüme ulaşılması için liderlerden müzakerelere devam etmesini istedi.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, ara bölgede, Dayanışma Evi’nde bir araya gelen iki örgüt temsilcileri, hem müzakerelerle ilgili görüşlerini, hem de birlikte çalışma kararı aldığını açıkladı.

ORTAK ETKİNLİKLER

Bu kapsamda, iki örgüt Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamındaki 8 Mart etkinliği ile Derviş Ali Kavazoğlu ve Costas Misaulis’un 9 Nisan’daki anma etkinliğine birlikte katılacak.

Örgütler 26 Mart - 11 Nisan tarihleri arasında iki toplumlu etkinlikler yapılması konusunda da görüş birliğine vardı.

“YANLIŞA YANLIŞLA KARŞILIK VERMEK DEĞİL...”

Gençlik Örgütleri, Kıbrıs sorununun bir an önce çözüme ulaştırılması konusunda aynı görüşte olduğunu bildirerek, “Yanlışa yanlışla karşılık verip müzakerelere ara verilmesi yerine iki liderden beklen müzakerelere kaldığı yerden devam etmeleri, erken zamanda federal çözüme ulaşılmasıdır” dedi.

Örgütlerin bir diğer görüş birliği Rum Temsilciler Meclisi’nde alınan “Plebisitin okullarda kutlanması” kararının yanlış olduğu yönünde.

İki gençlik örgütü, “Rum liderliği bu yanlışlığı kabul etti ancak Türk liderliği müzakereleri askıya aldı, bunu ikinci yanlış olarak değerlendiriyoruz” ifadesine yer verdi.

(RÇ/FEZ)         FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp Genel Başkanı Erhürman Alayköy’de Öğrencilerle Ağaç Dikti Ctp Genel Başkanı Erhürman Alayköy’de Öğrencilerle...
Ktso’dan “maliyet Muhasebesi Ve Bütçeleme Eğitimi” Ktso’dan “maliyet Muhasebesi Ve Bütçeleme Eğitimi”
Hak-iş Başkanı Arslan Kktc’de Temaslarda Bulunacak Hak-iş Başkanı Arslan Kktc’de Temaslarda Bulunacak
Halk Sağlığına Yönelik Ltb Denetimleri Devam Ediyor Halk Sağlığına Yönelik Ltb Denetimleri Devam...
Cumhurbaşkanlığı’nın “temiz Düşün” Projesi Kapsamında Refüj Ve Yol Kenarı Temizlikleri Başlıyor Cumhurbaşkanlığı’nın “temiz Düşün” Projesi...
“rüzgar Gülü” Projesi, 7’inci Haftasında “özel Gereksinimli Çocuklar” Konusunu Ele Alıyor “rüzgar Gülü” Projesi, 7’inci Haftasında...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ctp Genel Başkanı Erhürman Alayköy’de Öğrencilerle...
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, &#34;Bir ağaç, bir insan&#34; sloganıyla...

Haberi Oku