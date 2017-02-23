Tkp Ve Akel’in Gençlik Örgütleri Birlikte Çalışma Kararı Aldı

TKP Yeni Güçler Gençlik Örgütü ile Güney Kıbrıs’tan AKEL Gençlik Örgütü (EDON), Kıbrıs’ta erken zamanda federal çözüme ulaşılması için liderlerden müzakerelere devam etmesini istedi.

İKİ ÖRGÜT, MÜZAKERELERİN DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

Lefkoşa, 23 Şubat 17 : TKP Yeni Güçler Gençlik Örgütü ile Güney Kıbrıs’tan AKEL Gençlik Örgütü (EDON), Kıbrıs’ta erken zamanda federal çözüme ulaşılması için liderlerden müzakerelere devam etmesini istedi.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, ara bölgede, Dayanışma Evi’nde bir araya gelen iki örgüt temsilcileri, hem müzakerelerle ilgili görüşlerini, hem de birlikte çalışma kararı aldığını açıkladı.

ORTAK ETKİNLİKLER

Bu kapsamda, iki örgüt Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamındaki 8 Mart etkinliği ile Derviş Ali Kavazoğlu ve Costas Misaulis’un 9 Nisan’daki anma etkinliğine birlikte katılacak.

Örgütler 26 Mart - 11 Nisan tarihleri arasında iki toplumlu etkinlikler yapılması konusunda da görüş birliğine vardı.

“YANLIŞA YANLIŞLA KARŞILIK VERMEK DEĞİL...”

Gençlik Örgütleri, Kıbrıs sorununun bir an önce çözüme ulaştırılması konusunda aynı görüşte olduğunu bildirerek, “Yanlışa yanlışla karşılık verip müzakerelere ara verilmesi yerine iki liderden beklen müzakerelere kaldığı yerden devam etmeleri, erken zamanda federal çözüme ulaşılmasıdır” dedi.

Örgütlerin bir diğer görüş birliği Rum Temsilciler Meclisi’nde alınan “Plebisitin okullarda kutlanması” kararının yanlış olduğu yönünde.

İki gençlik örgütü, “Rum liderliği bu yanlışlığı kabul etti ancak Türk liderliği müzakereleri askıya aldı, bunu ikinci yanlış olarak değerlendiriyoruz” ifadesine yer verdi.

(RÇ/FEZ) FOTOĞRAFLI