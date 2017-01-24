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24 Ocak 2017 Salı 12:05

Tkp İsim Değişikliği Yaparak, “tkp Yeni Güçler” Adını Aldı

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) isim değişikliği yaparak “Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler” (TKP Yeni Güçler) adını aldı.

Tkp İsim Değişikliği Yaparak, 'tkp Yeni Güçler” Adını Aldı
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ÇAKICI: “MERKEZİ DE KAPSAYACAK BİÇİMDE SOLDAKİ TÜM RENKLERİ KUCAKLAYACAĞIZ”

Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) isim değişikliği yaparak “Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler” (TKP Yeni Güçler) adını aldı.

TKP Yeni Güçler’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Ocak 2017’de parti genel merkezi konferans salonunda toplanan Kurucular Genel Kurulu, tüzükte bir takım değişiklik yaptı. Yapılan değişikliklerden biri, partinin “Toplumcu Kurtuluş Partisi” olan açık adının Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler olarak değiştirilmesini içeriyor.

Partinin ak güvercin olan ambleminde de düzenleme yapılarak ak güvercin objesi yenilenip altına “TKP Yeni Güçler” ibaresi kondu.

Yapılan yeni düzenlemeler, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı ve Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu tarafından bugün İçişleri Bakanlığı’na teslim edilerek, kaydı yaptırıldı.

Gerçekleştirilen bu işlem sonrasında 28 Kasım 2016 tarihinde resmen kaydı yapılan parti bugün itibarıyla siyasal çalışmalarına yeni adı Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) olarak devam edecek.

ÇAKICI: “MERKEZİ DE KAPSAYACAK BİÇİMDE SOLDAKİ TÜM RENKLERİ KUCAKLAYACAĞIZ”

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’in siyasal yelpazenin merkezi de kapsayacak biçimde solunda tüm renkleri kucaklayan geniş bir siyasal parti olduğunu belirtti.

Çakıcı, “partinin emekçi kitlelerin umudu haline geldiğini” söyledi.  

Toplumdaki beklentiye uygun olarak hızlı bir örgütlenme sürecine girildiğini kaydeden Çakıcı, önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerle kamuoyunun önüne çıkılacağını ifade etti.

Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in iktidara talip olduğunu ve yapılacak ilk seçimlerde bunun gerçekleşeceğine inandığını kaydetti.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI 

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