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20 Aralık 2016 Salı 15:31

TKP Ziyamet Örgütü Kuruldu

TKP Ziyamet Örgütü Kuruldu
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KURULTAY ŞUBATTA

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP)’nin ülke genelinde sürdürdüğü örgütlenme çalışmaları çerçevesinde ilk olarak Ziyamet Örgütü’nü kurduğu bildirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ziyamet Örgüt Başkanlığına Yaşar Kızıl getirilirken; Yönetim Kurulu Esma Kızıl, Hamit Ramazan, Azat Kızıl, Tekin Kızıl, Mustafa Acarca ve Cesim Kızıl’dan oluştu.

Ziyamet’te düzenlenen törene TKP Kurucular Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ile kurucu üyeler Mustafa Emiroğulları, Sami Dayıoğlu, Mehmet Davulcu, Memduh Çeto, Osman Kızılova, Elif Görem Gümüşmağden, Yeşim Mertli, Mehmet Eş, İlke Davulcu, Kemal Yıldız ve partililer katıldı.

Etkinlikte konuşan Çakıcı, TKP’nin kurulduğu günden itibaren halktan aldığı destekle hızla büyüdüğünü, partiye katılımların kurulan örgütlerin ve gösterilen ilginin bunun kanıtı olduğuna işaret etti.

Çakıcı, şunları kaydetti:
“TKP Kıbrıs siyasi yaşamına yeni bir soluk ve heyecan getirmiştir, halktan büyük ilgi görmektedir. 95 kişilik kurucu üye tarafından kurulan partimize geçen hafta 100’e yakın yeni üye katılmıştır. TKP birçok bölgede örgütlenirken, partimize katılımlar da sürmektedir. Önümüzdeki süreçte de yeni üyelerin katılımı ile bu süreç daha da genişleyerek büyümeye devam edecektir. TKP yolculuğuna emin ve kararlı adımlarla yürümektedir. Yelkenimiz geniştir. Partimiz işbirliklerine ve güç birliklerine hazır olacaktır. Biz eminiz ki ilk seçimden sonra iktidarın bir parçası olacağız.

Artık projeler üreten siyasal anlayışlara halkımız oy verecek…Biz de projelerimizle halkımızın karşısında olacağız. Yatırımlara, ekonomi büyümeye ve halkın refahının gelişmesine önem veren bir anlayışta olacağız. Hukukun üstünlüğü, eşitlik, sosyal adalet, insan hakları gibi konular temel ilkelerimiz olacaktır.”

TKP Genel Merkez binasının çok yakın zamanda açılacağını da söyleyen Çakıcı, tüm ilçelerde ilçe binalarının açılması için de çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Çakıcı, şubat ayında yapılacak kurultaya kadar tüm ilçelerde örgütlenme çalışmalarını tamamlama hedefinde olduklarını ekledi.

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