TKP-YG Zamları Protesto Etti

MALİYE BAKANLIĞI ÖNÜNDEKİ EYLEMDE HALKA, BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISI YAPILDI

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), elektrik, akaryakıt ve gıda ürünlerine yapılan zamları protesto etti.



Maliye Bakanlığı önünde düzenlediği "Kazıklı" eylem ile zamları protesto eden TKP-YG, halkı zamlara, vicdansızlara, haksızlıklara karşı hep birlikte omuz omuza mücadeleye çağırdı.



TKP-YG, hükümetten de, ülkede; vergi, kamu, hukuk reformu, asgari ücret, hayat pahalılığı, devlette tasarruf gibi konulara önem vermesini ve vatandaşını korumasını istedi.



ÇAKICI

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı burada yaptığı konuşmada, halkın alım gücünün her geçen gün düştüğünü, zamlarla da susturulduğunu belirterek, "Susmayacağız ve birlikte ayağa kalkacağız" dedi.



Çakıcı, ülkede düşük orta dar gelirlilerin zamlarla “bitirildiğini” ancak kimsenin susmaması gerektiğini ifade ederek, ülkenin her yerinde eylem yapıp zamlara vicdansızlıklara karşı direneceklerini söyledi.



Ülkede birçok fırsatçının da doğduğunu, ülkenin yaşanmaz hale getirildiğini, haksızlıkların vicdansızlığın hat safhada olduğunu söyleyen Çakıcı, halkı bu haksızlıklara karşı omuz omuza mücadeleye çağırdı.



Çakıcı, hükümetin ülkede gerekli vergi indirimleri, tedbirleri ve önlemeleri alıp açılım yapması gerektiğini ifade ederek, devlet vatandaşını korumazsa kimin koruyacağını sordu.



Çakıcı, eylemlerin süreceğini de söyledi.



TKP-YG'nin basın bildirisini de İpek Özsoy okudu.



Bildiride TL'nin döviz karşısındaki değer kaybına işaret edilerek, bazı ürünlerdeki artışların kaçınılmaz olduğunun bilindiği ancak tutarsız artışların fırsatçılık olduğuna dikkat çekildi.



Hükümetin, gerekli önlemleri alamadığı ve halkı bu kriz ortamında rahatlatıcı gerekli adımları atamadığı gerekçesiyle eleştirildiği bildiride, ülkede krizden çıkışın yolunun dar ve sabit gelirli halkın alım gücünün yükseltilmesinden geçtiği kaydedildi.



Bildiride, orta ve uzun vadede toplumsal ihtiyaçların titizlikle belirlenmesi ve vergi, tarım, kamu, hukuk reformlarının yapılması gerektiği vurgulandı.