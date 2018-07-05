TKP-YG, yeni asgari ücretin belirlenmesini istedi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, yeni asgari ücretin belirlenmesini istedi ve Çalışma Bakanlığını Asgari Ücret Saptama Komisyonunu toplantıya çağırmaya davet etti.
Davulcu, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin günün koşullarına uygun belirlenip, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girmesini talep etti
Davulcu, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) verilerine göre Kuzey Kıbrıs'ta 6 aylık enflasyon’un % 12.11 olduğunu, bu verilere göre maaş ve ücretli kesimlerin satın alma gücünün en az bu oranda gerilediğini, özellikle asgari ücretle yaşamını sürdürenler için durumun oldukça vahim olduğunu ifade etti.
Davulcu, yürürlükte olan net 2 bin 56 TL asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu savunarak, “Asgari Ücretler Yasası bir yılda 3 defaya kadar asgari ücret belirlenmesine izin vermektedir. Ülkemizde yüksek enflasyon yaşanmasına karşın, iş başındaki koalisyon hükümetinin asgari ücreti yeniden belirlemek için neyi beklediği merak konusudur” ifadelerini kullandı.
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, yeni asgari ücretin belirlenmesini istedi ve Çalışma Bakanlığını Asgari Ücret Saptama Komisyonunu toplantıya çağırmaya davet etti.