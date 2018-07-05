TKP-YG, yeni asgari ücretin belirlenmesini istedi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, yeni asgari ücretin belirlenmesini istedi ve Çalışma Bakanlığını Asgari Ücret Saptama Komisyonunu toplantıya çağırmaya davet etti.

Davulcu, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin günün koşullarına uygun belirlenip, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girmesini talep etti

Davulcu, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) verilerine göre Kuzey Kıbrıs'ta 6 aylık enflasyon’un % 12.11 olduğunu, bu verilere göre maaş ve ücretli kesimlerin satın alma gücünün en az bu oranda gerilediğini, özellikle asgari ücretle yaşamını sürdürenler için durumun oldukça vahim olduğunu ifade etti.

Davulcu, yürürlükte olan net 2 bin 56 TL asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu savunarak, “Asgari Ücretler Yasası bir yılda 3 defaya kadar asgari ücret belirlenmesine izin vermektedir. Ülkemizde yüksek enflasyon yaşanmasına karşın, iş başındaki koalisyon hükümetinin asgari ücreti yeniden belirlemek için neyi beklediği merak konusudur” ifadelerini kullandı.

