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TKP-YG, yeni asgari ücretin belirlenmesini istedi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, yeni asgari ücretin belirlenmesini istedi ve Çalışma Bakanlığını Asgari Ücret Saptama Komisyonunu toplantıya çağırmaya davet etti.

TKP-YG, yeni asgari ücretin belirlenmesini istedi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, yeni asgari ücretin belirlenmesini istedi ve Çalışma Bakanlığını Asgari Ücret Saptama Komisyonunu toplantıya çağırmaya davet etti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
TKP-YG, yeni asgari ücretin belirlenmesini istedi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, yeni asgari ücretin belirlenmesini istedi ve Çalışma Bakanlığını Asgari Ücret Saptama Komisyonunu toplantıya çağırmaya davet etti.
Davulcu, yaptığı yazılı açıklamada,  asgari ücretin günün koşullarına uygun  belirlenip, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girmesini talep etti
Davulcu, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) verilerine göre Kuzey Kıbrıs'ta 6 aylık enflasyon’un  % 12.11 olduğunu, bu verilere göre maaş ve ücretli kesimlerin satın alma gücünün en az bu oranda gerilediğini, özellikle asgari ücretle yaşamını sürdürenler için durumun oldukça vahim olduğunu ifade etti.
Davulcu,  yürürlükte olan  net  2 bin 56 TL  asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu savunarak, “Asgari Ücretler Yasası bir yılda 3 defaya kadar asgari ücret belirlenmesine izin vermektedir. Ülkemizde yüksek enflasyon  yaşanmasına karşın, iş başındaki koalisyon hükümetinin asgari ücreti yeniden belirlemek için neyi beklediği merak konusudur” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 05.07.2018 15:42
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