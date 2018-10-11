TKP-YG Girne İlçe Başkanlığına Yurdaer Garip Getirildi

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Girne İlçe Örgütü 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. İlçe Başkanlığına Yurdaer Garip seçildi.



Kongre öncesinde düzenlenen törenle hizmete açılan yeni TKP-YG Girne İlçe Merkezi'nde gerçekleşen kongrede, İlçe Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları da seçilerek yenilendi.



TKP-YG’den verilen bilgiye göre, İlçe Yönetim Kurulu; Seral Çetindal, Arife Dirensoy, Cuma Çeker, Hamza Çay, Ayşe Şahin, Pınar Musabeyoğlu, Rayme Öznesil, Eren Çetinkaya, Öner Kaan, Meryem Avcıkadir; İlçe Disiplin Kurulu, Ertuğrul Bildağ, Kemal Gözay, Önder Kalfa ve yedek Üye Nalan Garip; İlçe Denetçileri, Aysu Aydın ve Menteş Çevik'ten oluştu.



Kongrede konuşan TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “Ocak 2018 Erken Seçimlerinde” ortaya koydukları seçim bildirgesinin arkasında durmaya devam ettiklerini söyledi. Seçimlerle hükümete gelen 4'lü koalisyon hükümetini oluşturan partilerin seçim bildirgelerinde halka verdikleri sözlerin arkasında durmadıklarını savunan Çakıcı, “Sözlerine bağlı kalmadıkları bir yana tam tersini yapmaktan zerre kadar utanmıyorlar" görüşünü dile getirdi.



Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Çakıcı, hükümetin halktan değil sermayeden yana taraf olduğunu savundu. Çakıcı, TKP-YG olarak halktan yana politikalarını toplumsal ihtiyaçlara göre geliştirerek sürdürmeye devam etmekte kararlı olduklarını söyledi.