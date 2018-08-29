TKP-YG Genel Başkanı Çakıcı, Cuma günü başbakanlık önünde eylem ve açıklama yapacak

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 31 Ağustos Cuma günü saat 12.00'de Başbakanlık önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yapacak.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre, “TL'nin değer kaybı ile ortaya çıkan kriz karşısında hükümetin almaya çalıştığı yetersiz ve yanlış önlemler yanı sıra Başbakan'ın, muhalefetten öneri gelmiyor şeklindeki açıklamasının da protesto edileceği” eylemde, TKP-YG'nin önceden kamuoyuna açıkladığı önlem öneriler paketi yeniden kamuoyuyla paylaşılacak. Eyleme basının yanında halk da davet edildi.

