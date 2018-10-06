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TKP-YG, Eski Kredilerin Faizlerinin Yükseltilmesini Eleştirdi

TKP-YG, Eski Kredilerin Faizlerinin Yükseltilmesini Eleştirdi

06 Ekim 2018 Cumartesi 07:31
TKP-YG, Eski Kredilerin Faizlerinin Yükseltilmesini Eleştirdi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, birkaç gündür  bazı bankaların taksitlendirilmiş vadeli kredilerin faizlerini artırdıklarını, bunun haksız ve insafsız bir uygulama olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.

 

“YANGINA BENZİN DÖKMEK””

 

TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası’nın hızlı değer kaybı ile ortaya çıkan ekonomik kriz bahane edilerek krizden önce yapılan senetlere dayalı kredilerin taksitlerinin düzenli ödenmesine rağmen senette öngörülen faiz oranının yükseltilmeye kalkışılmasının  kriz ortamında yangına benzin dökmekle eş anlamda olduğu kaydedildi.

 

“Ülkemizde faiz oranlarını düzenleyen bir yasa olmayışı bazı banka sahipleri veya yöneticileri tarafından istismar edilmekte, bu türden yanlış ve haksız uygulamaların ana tetikleyicisi olmaktadır” ifadelerini kullanan Davulcu, krizden önce verilen taksitlendirilmiş kredilerin senette yazılı faiz oranlarının korunması ve yükseltilmemesi hususu  Türkiye’de hükümet kararıyla sağlanmışken, ülkedede buna göz yumulmasının düşündürücü olduğunu belirtti.

 

“ACİLEN DURDURULMALI”

“Kriz karşısında dar ve sabit gelirli kesimleri korumak için hiçbir önlem almayan koalisyon hükümetinin hiç olmazsa bu konuda duyarlılık göstermesi ve zaten borç batağında olan yurttaşları bankaların bu haksız uygulamasından koruyacak tedbirlerin acilen alması gerektiğini” belirten Davulcu, hükümeti gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya ve “kötülerin en kötüsü” olarak nitelendirdiği söz konusu  uygulamayı hemen önlemeye çağırdı.

Son Güncelleme: 06.10.2018 11:01
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