banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.866
DOLAR
6.0803
STERLİN
7.7886
EURO
6.9433
Kebep paralarını cebe attı
KEBAP PARALARINI CEBE ATTI
Baba tutuksuz yargılanacak
BABA TUTUKSUZ YARGILANACAK
Sarhoşluk başına dert oldu
SARHOŞLUK BAŞINA DERT OLDU
Suçlular KKTC’de gizleniyor
SUÇLULAR KKTC'DE GİZLENİYOR
banner282

TKP-YG Bayram Mesajı Yayımladı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, bayram mesajı yayımladı.

TKP-YG Bayram Mesajı Yayımladı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, bayram mesajı yayımladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:32
TKP-YG Bayram Mesajı Yayımladı


Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, bayram mesajı yayımladı. Mesajda, ekonomideki gelişmelere yer verildi.
TKP YG Başkanı Mehmet Çakıcı tarafından yayımlanan mesajda, toplumsal bağları oluşturan inanç temelli kültürel değerlerden biri olduğu belirtilen Kurban Bayramı’nı “Resmi para birimi olarak kullanılan Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybına bağlı olarak yaşanan ekonomik kriz nedeniyle her şeyin iki katından fazla pahalandığı bir ortamda” karşıladıklarına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
“Kurban Bayramı'nın birey insana öğretisi, paylaşımdır. Olanın olmayanla paylaşması kişiyi insan yapan hasletlerden biridir. Bu bağlamda günümüz dünyasında devletlerin temel özelliklerinden biri olması gereken sosyal devlet ilkesinin temelini oluşturmaktadır.
“HÜKÜMETİN ÖNLEMLERİ SADECE SERMAYE SINIFINI KORUMAYA YÖNELİK… KRİZİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİLERE KESİLDİ”
TL krizi karşısında hükümetin almayı hedeflediği önlemlerin, sadece sermaye sınıfını korumaya yönelik olduğu açıkça görülmüştür. Oysaki ekonomi bilimine göre, kriz ortamından çıkışın yolu, üretimi artıracak ve bununla birlikte dengeli tüketimi de koruyacak önlemler alınıp hayata geçirilmesi gerekirdi. Alım gücü yüzde 50 oranında azalan orta ve dar gelirli kitlelerin kaybettikleri alım gücünü yeniden sistematik şekilde kazanacaklarına dair güvence verilmeliydi. Asgari ücret ve hayat pahalılığı ödeneği krizden çıkıncaya kadar 2 ayda bir verilmeye başlanmalıydı.
Ancak 4'lü koalisyon hükümeti bunların tersini yaparak, sermaye sınıfını ve özellikle bankaları koruyan, fırsatçılara olanak sağlayan önlemler alarak krizin faturasını dar ve sabit gelirlilere kesmiştir.
Her şeye karşın bayramın öngördüğü barışçıl duyguların tüm dünyaya yayılması dileklerimizle tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarız.”
 

banner288
Son Güncelleme: 20.08.2018 13:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2. Cumhurbaşkanı Talat, Kofi Annan’ın Vefatı Nedeniyle Mesaj Yayımladı...
2. Cumhurbaşkanı Talat, Kofi Annan’ın Vefatı Nedeniyle Mesaj Yayımladı...
Gazimağusa’da “Malakut“ Sanat Gecesi
Gazimağusa’da “Malakut“ Sanat Gecesi
Başbakan Erhürman Bu Akşam Tv’lerden Halka Seslenecek
Başbakan Erhürman Bu Akşam Tv’lerden Halka Seslenecek
Bayramda Hava Açık Az Bulutlu… Hava Sıcaklığı 35-38 Derece
Bayramda Hava Açık Az Bulutlu… Hava Sıcaklığı 35-38 Derece
UBP Genel Sekreteri Oğuz: “UBP’de Pazarlık Veya Kavga Yok”
UBP Genel Sekreteri Oğuz: “UBP’de Pazarlık Veya Kavga Yok”
DP’de Bayramlaşma Yarın Saat 10.00’da
DP’de Bayramlaşma Yarın Saat 10.00’da
Narenciye Üreticiler Birliği, Narenciye Bahçelerinin Ava Açılmasını Eleştirdi
Narenciye Üreticiler Birliği, Narenciye Bahçelerinin Ava Açılmasını Eleştirdi
KTOEÖS, Asgari Ücretin İstikrarlı Para Birimine Endekslenmesi Çağrısında Bulundu
KTOEÖS, Asgari Ücretin İstikrarlı Para Birimine Endekslenmesi Çağrısında Bulundu
Girne Üniversitesi Park Palace Resıdance 7 Eylül’de Hizmete Açılıyor
Girne Üniversitesi Park Palace Resıdance 7 Eylül’de Hizmete Açılıyor
Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde Çocuklar Çamurdan Saksı Yaptı
Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde Çocuklar Çamurdan Saksı Yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim