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"TKP-YG Başkanı Çakıcı, Seçimleri Değerlendirdi“

“YEREL YÖNETİMLERDE KAPSAMLI REFORM YAPILMASI DAHA FAZLA ERTELENEMEZ BİR ZORUNLULUK”

"TKP-YG Başkanı Çakıcı, Seçimleri Değerlendirdi“

“YEREL YÖNETİMLERDE KAPSAMLI REFORM YAPILMASI DAHA FAZLA ERTELENEMEZ BİR ZORUNLULUK”

26 Haziran 2018 Salı 09:12
"TKP-YG Başkanı Çakıcı, Seçimleri Değerlendirdi“

“YEREL YÖNETİMLERDE KAPSAMLI REFORM YAPILMASI DAHA FAZLA ERTELENEMEZ BİR ZORUNLULUK”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hiçbir siyasi partinin yerel seçimin bariz galibi olmadığı görüşünü belirtti.

Çakıcı, 24 Haziran yerel seçimlerini yazılı bir açıklamayla değerlendirdi.

Seçimin demokratik olgunluk içinde tamamlandığını dile getiren Çakıcı bu durumu toplumsal kazanım olarak değerlendirdi.

“Hiçbir belediyede belediye başkanı adayı göstermeyen partimiz, Gönyeli, Değirmenlik, Lefke, Alsancak, Esentepe, Lapta ve Yeniboğaziçi'nde toplam 8 adayı desteklemiştir. Partimizin de desteklediği Ali Karavezirler Değirmenlik Belediye Başkanlığını, Fırat Ataser Alsancak Belediye Başkanlığını, Mustafa Aktuğ Lapta Belediye Başkanlığını, Mustafa Zurnacılar Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığını kazanmıştır” diyen Çakıcı şöyle devam etti:

“Lefkoşa Belediyesi, Girne Belediyesi ve Serdarlı belediyesi olmak üzere 3 Belediye Meclis Üyeliği aday listesi ile katıldığımız seçimlerde Lefkoşa ve Girne'den temsiliyet elde edemezken Serdarlı'da Yüzde 12,5 oy oranına ulaşarak bir Meclis Üyeliği elde edilmiştir.”

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“SEÇİMLERİN GALİBİ BARİZ BİR PARTİ YOK”

Sonuçlara bakıldığında seçimlerin bariz galibi olan herhangi bir siyasi parti olmadığını söyleyen Çakıcı, “4 yıl önceki yerel seçimlerde 14 belediye başkanlığı kazanan CTP 10 belediye başkanlığına gerilemiş; UBP 7 belediye başkanlığıyla yerinde saymış; TDP ve DP de 1'er belediye başkanlığı ile durumlarını korurken bağımsızlar 9 belediye başkanlığı elde etmiştir” ifadelerini kullandı.

“Genel seçimlerden 3. parti konumunda çıkan Halkın Partisi ile Meclis'te temsil edilen Yeniden Doğuş Partisi belediye başkanlığı kazanamayıp herhangi bir başarı elde edememiştir” diyen Çakıcı seçim sonuçlarına bakıldığında halkın şu mesajları verdiğinin görülebileceğini kaydetti:

“KAPSAMLI REFORM DAHA FAZLA ERTELENEMEZ BİR ZORUNLULUK”

“Yerel yönetimlerde kapsamlı reform yapılması daha fazla ertelenemez bir zorunluluktur. Bununla birlikte, yetkilerin tek elde toplanmayıp meclis ve kurullara yayılması, halkın karar alma mekanizmalarına aktif katılımı, denetim mekanizmalarının etkin ve güncel hale getirilmesi mümkün olan en kısa sürede sağlanmalıdır.

Yerel ve yerinden yönetim ilkesine dayalı yerel yönetimlerin demokrasinin beşiği olduğu gerçeğinin göz önünde tutulmasının önemine bir kez daha dikkati çekmekte yarar görüyoruz.”

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, gerek partili adaylara gerekse destek verdikleri adaylara oy veren ve sandığa giderek özgür iradesini yansıtan herkese teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 26.06.2018 12:19
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