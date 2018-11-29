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TKP-Yeni Güçler’den hükümete döviz eleştirisi: “halk soyuluyor”

TKP-Yeni Güçler’den hükümete döviz eleştirisi: “halk soyuluyor”

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
TKP-Yeni Güçler’den hükümete döviz eleştirisi: “halk soyuluyor”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, sterlin kurunun  TL karşısında  31 Ağustos tarihine oranla yüzde 31 oranında gerilemesine rağmen,  fiyatların hala 31 Ağustos’taki yerinde  durmaya ve halkın soyulmaya devam ettiğini savundu.

 

TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası’nın kaybettiği değerin belirli bir bölümünü geri kazanmaya başladığını, buna bağlı olarak döviz fiyatlarının  belirgin olarak gerilediğini ve bu gerilemenin küçük adımlarla sürmekte olduğunu kaydetti.

 

Davulcu, “Buna karşın ağustos ayının son günlerinde tavan yapan döviz kurlarına göre belirlenen zamlı fiyatlarda gerçekçi hiç bir gerileme görülmemektedir. 3-5 kuruş düzeyinde yapılan birkaç fiyat indirimiyle göz boyamaya çalışmanın ötesine geçilmediği gibi, piyasa denetimi konusu da unutturulmaya çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı..

 

31 Ağustos’ta  8.849 olan sterlin kurunun bugün itibarıyla 6,746 TL’den işlem gördüğünü kaydeden Davulcu, buna karşın 31 Ağustos’taki sterlin kuruna göre belirlenen  fiyatların  ısrarla sürdürülmekte olduğunu,  hükümetin  durum karşısında sadece seyretmekle yetindiğini savundu.

 

Davulcu, hükümeti, “günü kurtarma anlamındaki göstermelik uygulamaları bir tarafa bırakarak yasal altyapısını hazırlayıp etkin bir piyasa denetimi başlatmaya ve abartılı olarak yapılan aşırı zamların geri alınmasını sağlamaya” davet etti.

 

Son Güncelleme: 29.11.2018 18:35
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