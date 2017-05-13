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13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:54

TKP Yeni Güçler’de Görev Dağılımı Yapıldı

TKP Yeni Güçler'de Görev Dağılımı Yapıldı
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 Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Parti Meclisi, genel başkan Mehmet Çakıcı’nın çağrısı üzerine ilk toplantısını dün akşam yaptı.

Sivil Toplum ve Sendikalardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Memduh Çeto tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Tözün Tunalı, Seval Oyaltan, Mehmet Davulcu, Tahsin Mertekçi ve Mustafa Emiroğulları, Çakıcı tarafından başkan yardımcısı atanırken, TKP Yeni Güçler Parti Meclisi, tek aday olan Sonay Adem’i oybirliği ile genel sekreter olarak atadı. TKP Yeni Güçler Parti Meclisi, tek liste olarak önerilen adayları ise oybirliği ile merkez yürütme kuruluna atadı.

Toplantıda konuşan TKP Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı, Parti Meclisine seçilen üyeleri kutladı.

Açıklamada, Çakıcı’nın, parti tüzüğünün kendine verdiği yetkiye dayanarak atadığı beş kişiden oluşan başkan yardımcılarını PM üyelerinin bilgisine getirerek, yetkisinde olan bu atamanın PM üyelerinin onayının da alınarak yapılması arzusunu dile getirdiği, Çakıcı’nın bu isteğinin PM üyeleri tarafından kabul edilerek, önerilen kişilerin oybirliği ile atandıkları belirtildi.

Bu arada toplantı sonrasında Genel Sekreter ve MYK’nın toplanarak görev bölümü yaptığı belirtilen açıklamaya göre MYK şu kişilerden oluştu:

1. Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı: Ali Gülle
2. Sivil Toplum ve Sendikalardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı: Memduh Çeto
3. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı: Sami Dayıoğlu
4. Mali Sekreter: Reşat Soylukal
5. Halkla İlişkiler ve Basın Yayından Sorumlu Üye: Zuhal Koreli
6. Eğitim İşlerinden Sorumlu Üye: Gizem Yeşilyurt Davulcu
7. Sosyal İşlerden Sorumlu Üye:  Sevda Melek Bulut
8. Çevre ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Üye: Kemal Yıldız

Açıklamaya göre, parti meclisi toplantısında genel sekreter, kurultay sonuçlarını değerlendirerek yakın bir süreçte olası seçim için yapılması gerekenleri ve MYK çalışmalarının nasıl yapılacağını vurgulayarak, kendisini bu görev ile onurlandırıldığı için PM üyelerine teşekkür etti.

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